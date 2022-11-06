عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: قمة المناخ تجسيد حقيقي لمكانة مصر المرموقة دوليا وإقليميا

النائب أحمد أبو زيد
النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب

قال النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان إن أنظار العالم تتجه إلى مدينة شرم الشيخ لمتابعة الحدث العالمى الضخم، حيث انطلاق فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، والتي تستضيفها الدولة المصرية وهو الحدث الأهم والأكبر بمشاركة قادة العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء، لمناقشة القضية المحورية، وهى تأثير التغير المناخى على العالم.

 

وأكد النائب أحمد أبو زيد فى بيان صحفى له أن هذه القمة الدولية للمناخ تجسيد حقيقى لمكانة مصر المرموقة دولياً وإقليمياً ، ونجاح عظيم في صفحات تاريخ مصر فهذه القمة تعقد لأول مرة في إفريقيا وأن يقع الاختيار على مصر فهذا من أكبر النجاحات التي تضاف لسجل القيادة السياسية نحو التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

 

وأضاف أحمد أبو زيد أن استضافة مصر لقمة المناخ رسالة للعالم بأنها بلد الأمن والأمان الذي يتربع في كل شبر بمصر ، ما ينعكس بالدعم الكبير لمستقبل الاستثمار والسياحة القريب، فهي رسالة للاقتصاديين بأن في مصر البيئة الآمنة لاستثماراتهم .

COP27 التغير المناخي القيادة السياسية إفريقيا الجمهورية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

الذهب يقفز بقوة|الأصفر يسجل مستويات صادمة وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد الضوء الأخضر من كولر .. الأهلي يسعى للتعاقد مع نجم نادى فاركو | تفاصيل

أيام حزينة على الدولار عالميا| الأخضر يهوى بقوة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

شوبير: أتعجب من انضمام هذا اللاعب لمنتخب مصر

وضع الجمهور فى حيرة .. فرج عامر يهنئ النادى الأهلى | فما السبب

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 6-11-2022

شوبير يكشف تفاصيل ودية الأهلي ويعلن إصابة لاعب جديد

ترشيحاتنا

الحجز على أقل حساب.. شوبير يكشف كواليس أزمة تهديد الزمالك بتجميد النشاط

هدوء ماقبل العاصفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

الحق بيع| قفزة كبيرة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 109 جنيهات

شاهد|سقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا

وصول أسرة عريس الإسماعيلية لجلسة النطق بالحكم في قضية الإعتداء على زوجته

قطر تدين هجوما انتحاريا على قاعدة عسكرية في الصومال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. حل لغز الدوائر الخيالية في صحراء ناميبيا

توفي في ظروف غامضة.. معلومات لا تعرفها عن مطرب الراب آرون كارتر

انتبه.. هذه الحالات لا يمكنها تناول لقاح الأنفلونزا

بإطلالة لافتة.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بظهور نادر| شاهد

فيديو

بسبب فيديو على التيك توك.. فتاة تنهى حياة شقيقها في المحلة الكبرى

ظهور الكوليرا في مصر شائعة.. مستشار الرئيس يرد: نتعامل بشفافية |تغطية خاصة

الموضوع أخذ أكبر من حجمه.. عروس تثير الجدل بسبب «الأوتفيت» |فيديوجراف     

حقيقة مشاركة صاحب واقعة محل الكشري في فيلم.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ