كوريا الشمالية تهدد واشنطن وسيول بـ "أقوى إجراء مضاد"

وجهت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، تحذيرا قويا للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بسبب تدريباتهما الجوية المشتركة، وهددت باتخاذ "أقوى إجراء مضاد" ضد أي محاولة لانتهاك سيادتها.

حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، أصدرت الخارجية الكورية الشمالية التحذير، وقالت إن "بيونج يانج حذرت بشكل واضح من أنه إذا لم ترغب الولايات المتحدة في رؤية وضع خطير، يضر بمصالحها الوطنية، يتعين أن تتوقف على الفور عن التدريب الجوي المشترك المستفز "فيجيلانت ستورم" أي العاصفة اليقظة".

وأضافت الوزارة أن "الولايات المتحدة تجاهلت مطالب كوريا الشمالية بإجراء تدريبات جوية مشتركة لأهداف عدائية، بينما مددت فترة التدريب بسبب الإجراء الشرعي المضاد للدفاع عن النفس لكوريا الشمالية ، ودعت إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي".

ووصفت الوزارة التحركات الأمريكية بأنها "غير مسؤولة ومتهورة"، ونددت بالعملية الجوية بوصفها انتهاك خطير لأمن دولة ذات سيادة وتحديا سافرا لرغبة المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.

وأكدت بيونج يانج أنها لن تتسامح على الإطلاق مع أي محاولة من قبل قوات معادية لانتهاك سيادتها ومصالحها الأمنية وسترد بأقوى إجراء مضاد.

ودافعت كوريا الشمالية عن تدريباتها العسكرية ووصفتها بأنها "رد فعل مناسب وتحذير" إزاء الاستفزازات المعادية، زاعمة أن وضع المواجهة العسكرية الخطير ناجم عن قيام ء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتنفيذ أكبر تدريب جوي مشترك على الإطلاق.

وفي سياق المتصل، شاركت سفينة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية في استعراض دولي للأسطول الياباني اليوم الأحد للمرة الأولى منذ سبع سنوات وسط تصاعد التهديدات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن كوريا الجنوبية هي أحد 14 دولة ، بما في ذلك اليابان المضيفة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، من المقرر أن تشارك في الاستعراض المقرر تنفيذه في خليج ساجامي قبالة محافظة كاناجاوا ، على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب شرق طوكيو.

ووصلت سفينة الدعم اللوجستي الكورية الجنوبية "سويانج" التي تزن 10 آلاف طن إلى ميناء يوكوسوكا يوم الثلاثاء الماضي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها بحرية كوريا الجنوبية في استعراض الأسطول في اليابان منذ عام 2015.