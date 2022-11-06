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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مبادرة "المناخ مسؤوليتي " تصل القليوبية

صدى البلد

أطلقت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية؛ مبادرة "المناخ مسؤوليتي" في ندوة  توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية بشركة أنابيب البترول بمسطرد ضمن سلسلة " المناخ مسئوليتى " التى تنفذها المديرية  بالمحافظة تزامناً مع إنعقاد مؤتمر المناخ cop 27  بمدينة شرم الشيخ حاليا بمشاركة دول العالم من أجل حماية البيئة والحفاظ على المناخ .

وافتتحت الندوة إيمان السيد مدير المديرية  ، مقدمة كل الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على رعايته للمبادرة ، مؤكدة أن الندوة جاءت تنفيذاً لإستيراتيجية الوزارة لتعزيز بيئة عمل آمنة لنشر الوعي البيئي والمناخي داخل أرجاء الدولة المصرية تزامنآ مع فاعليات مؤتمر المناخ cop -27  ، والتي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل الجمهورية لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت للتوعية بأهمية توافر بيئة العمل الآمنة وبالتغير المناخي وتأثيره الضار على المجتمع وبرامج التعامل مع تغير المناخ إيمانا من الوزارة بأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى القومي، وذلك من أجل الحد من المخاطر التى تهدد سلامة أفراد الشعب المصرى والعمل على توفير مناخ حياة آمنة.

وأضافت  أن الندوة تضمنت توعية المنشآت بضرورة إزالة المخالفات المتعلقة باشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت بالتوعية والإرشاد ، دون اللجوء لعمل المحاضر للمنشأة  للحفاظ على العمال والمنشأة ، ومن ثم الاقتصاد المصرى ، وخلق فرص عمل جديدة ولائقة للشباب ، والمشاركة فى السعى نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 .

حضر الندوة محمد عليان وكيل المديرية ، والكيميائية مي محمد وسحر محمد من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة  ، والكيميائي مجدي السيد عبد الحميد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية  كيميائية سارة سمير نخلة ، والكيميائية ايمان يوسف عن مدير منطقة شبرا ، ومديري مكاتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة شبرا الخيمة  .

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