بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

تصدر المطرب النقاش أحمد سالم اهتمام رواد التواصل الاجتماعي حيث تعاطف معه الكثيرون داخل الوسط وخارجه بعد الغاء حفله مع المطربة أصاله على مسرح دار الاوبرا .

نجوم كبار اشتغلوا نجارين ومهن بسيطة

اعترض الناقد الفني طارق الشناوي على منع المطرب النقاش أحمد سالم من الغناء على مسرح دار الاوبرا مع المطربة اصاله نصري خاصة بعد اتمامه البروفات معها واستعداده للغناء بالحفل

وكشف الشناوي السبب الحقيقي وراء منع المطرب النقاش من الغناء بدار الاوبرا وهو ان ملحن كبير هو من اعترض على فقرة المطرب النقاش بسبب ان ذلك لا يليق بوقار المكان.

ذكر الشناوي العديد من نجوم الفن والغناء امتهنوا مهن بسيطة قبل الشهرة والنجومية وقال ان ذلك لا يعيبهم ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: