عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

صدى البلد

تصدر المطرب النقاش أحمد سالم اهتمام رواد التواصل الاجتماعي حيث تعاطف معه الكثيرون داخل الوسط وخارجه بعد الغاء حفله مع المطربة أصاله على مسرح دار الاوبرا .

نجوم كبار اشتغلوا نجارين ومهن بسيطة

اعترض الناقد الفني طارق الشناوي على منع المطرب النقاش أحمد سالم من الغناء على مسرح دار الاوبرا مع المطربة اصاله نصري خاصة بعد اتمامه البروفات معها واستعداده للغناء بالحفل 

وكشف الشناوي السبب الحقيقي وراء منع المطرب النقاش من الغناء بدار الاوبرا وهو ان ملحن كبير هو من اعترض على فقرة المطرب النقاش بسبب ان ذلك لا يليق بوقار المكان. 

ذكر الشناوي العديد من نجوم الفن والغناء امتهنوا مهن بسيطة قبل الشهرة والنجومية وقال ان ذلك لا يعيبهم ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

مهن النجوم المطرب النقاش النقاش المطرب أحمد سالم المطرب النقاش االنطرب النقاش احمد سالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذفه فورا| عمر كمال ينشر فيديو بالخطأ مع طليقة أحمد الفيشاوي.. شاهد

محمد صلاح يقلص الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

احتمال يسافر بره.. شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ وليد سليمان

قرار عاجل من التعليم بشأن عدد حصص الصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس الابتدائية

ارتفاع سعر الذهب بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 صدمة

تطور مفاجئ.. موعد انتهاء عقوبة إيقاف كهربا في أزمة غرامة الزمالك

الحق اشتري الذهب| الجرام بـ 815 جنيه فقط اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام مباشرة الآن 0 - 0 في الدوري الإنجليزي

موضوعات متعلقة

بسبب فيديو على التيك توك.. فتاة تنهى حياة شقيقها في المحلة الكبرى

التورتة السبب .. خبيرة طاقة تفجر مفاجأة عن وفاة الشيف أسامة السيد

عزاء فريد الديب وخطوبة مذيعة.. مواقف غريبة لصاحب واقعة الكشري

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

1000 ب 400 جنية .. تحذيرات تجوب الفيسبوك من صفحة فلوس مزورة

حالة طوارئ.. عاصفة باينج في الفلبين تقضي على حياة 98 شخصا

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

فيديو كشف الحقيقة.. سر غياب عمر كمال عن اجتماع نقابة المهن الموسيقية

ترشيحاتنا

الصغرى 17 في القاهرة.. الأرصاد توضح حالة الطقس غدا الإثنين.. فيديو

بعد هدفي توتنهام.. مركز صلاح في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي

زيلينسكي: الوضع صعب للغاية.. و4.5 مليون شخص بدون كهرباء

على رأسهم عبدالناصر والسادات.. رؤساء قادتهم موهبة التمثيل إلى سدة الرئاسة "قصص ملهمة"

سامح شكري: الدول تحتاج إلى مليارات الدولارات لمواجهة تحدي تغير المناخ.. فيديو

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أحلى؟.. كاورل سماحة تصدم جمهورها بفقدان وزنها برفقة أنغام |شاهد

أفلست بسبب العمليات.. غادة إبراهيم تصدم الجمهور بصورها قبل وبعد التجميل |شاهد

بعد كشف حقيقة تعرضها للضرب..ابنة شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة جريئة

إطلالة جريئة ..ابنة ماجد المصرى تثير ضجة بعد خلعها الحجاب

فيديو

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

قرار مهم من التربية والتعليم حول أعمال السنة للصفين الأول والثاني الثانوي

شاهد تغطية حية من المنطقة الزرقاء بشرم الشيخ.. ساحة نشطاء البيئة في COP27

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ