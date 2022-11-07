برج الميزان .. حظك اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 : افهم نفسك أولا

تشير توقعات برج الميزان اليوم، تأمل وأجرِ حديثًا مع نفسك، حاول أن تفهم نفسك من كل زاوية وحافة.

وإليك توقعات برج الميزان اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

برج الميزان و حظك اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022

من الصعب جدًا العثور على شخص يمكنك التواصل معه عقليًا وعاطفيًا، شخصًا يمكنك الشعور به دون أي مرشح أو تفكير داخلي، يقول التنبؤ الفلكي اليومي ، لقد وجدت أخيرًا هذا الشخص في حياتك الذي تشعر أنه في شكلك الخاص. لا تحتاج إلى التظاهر بأنك شخص لست كذلك، على الرغم من أن الخوف من الالتزام يعيقك، إلا أنك تتمنى أن يكون الحب حاضرًا في حياتك.

توقعات برج الميزان مهنيا

قد تجعلك الوظيفة المكتبية تشعر بأنك في غير محله، كونك شخصًا مبدعًا فقد يجعلك ذلك تشعر بالاختناق ويعيق جانبك الفني.

توقعات برج الميزان صحيا

ركوب الدراجات يمكن أن يساعدك في إنعاش عقلك وتهدئة عضلاتك، سيؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة مستويات السيروتونين.

توقعات برج الميزان عاطفيا

لديك صعوبات في التعبير عن مشاعرك في بعض الأحيان، أنت على وشك مواجهة التطابق التام مع المشكلة المماثلة اليوم.

توقعات برج الميزان خلال الأيام المقبلة

قد تشعر البيئة في منزلك بالإرهاق في بعض الأحيان، إن الحاجة المتعمدة للهروب هي حلم كل مراهق، ابدأ في إدراك الأمور من منظور والديك أيضًا.