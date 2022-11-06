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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى عرض في البلاك فريداي..خصم 5000 جنيه على Apple Watch 8

أقوى عرض في البلاك
أقوى عرض في البلاك فريداي..خصم 5000 جنيه على Apple Watch 8

كشفت شركة آبل Apple الأمريكية عن أحدث ساعاتها الذكية Apple Watch 8 قبل شهرين بتصميم أنيق ومجموعة من الميزات الرائعة، لذلك حظت على حماس كبير من قبل كل من المستهلكين والمراجعين التقنيين ، لكن كان يعيبها شيء واحد فقط وهو سعرها المرتفع وعدم وجود أي خصومات عليها. 

 

ولحسن الحظ يقوم موقع أمازون Amazon الأمريكي حاليا بإجراء أقوى خصم على ساعة آبل الأحدث Apple Watch 8 ، حيث يوجد خصم بقيمة 30% ، أو ما يعادل 209 دولار أمريكي(أي حوالي 5000 جنيه مصري).

ويمكن الحصول عليها عبر هذا الرابط .

 

ومن أهم مميزات Apple Watch 8 وجود مستشعر درجة حرارة جديدًا ، فتقول آبل أنه يهم كثيرا صحة المرأة، ومن الميزات المهمة الأخرى  هو وجود جهازي استشعار حركة جديدين لاكتشاف ما إذا كنت قد تعرضت لحادث سيارة شديد، والاتصال بالطوارئ.

 

Apple Watch 8  تأتي بعمر بطارية ضخم

 

تقدم آبل أيضًا في Series 8 وضع الطاقة المنخفضة ، والذي يطيل عمر بطارية الساعة إلى 36 ساعة وجدير بالذكر أن هذه الميزة أيضا ستتوفر أيضًا في الساعات القديمة الذكية لآبل ، بدءًا من Series 4 ، طالما أنها تعمل بنظام watchOS 9.

 

Apple Watch 8  تكتشف الحوادث

 

بالنسبة لميزة اكتشاف الحوادث، تقول الشركة إن ميزة اكتشاف الحوادث لن تعمل إلا أثناء القيادة ، مما يساعد في الحفاظ على عمر بطارية الساعة لمدة 18 ساعة.

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Apple Watch 8  تستطيع اكتشاف درجات الحرارة

 

وبالنظر إلى الميزة التي تهتم بدرجة الحرارة فإن ساعة Apple Watch 8 تستطيع تتبع التغيرات الطفيفة في درجات الحرارة التي تصل إلى 0.1 درجة مئوية وأنها تتحقق من درجة حرارتك كل 5 ثوانٍ.

 

تقول الشركة إن تتبع درجة حرارة جسمك خلال الليل يمكن أن يساعد النساء في إعطاء نظرة ثاقبة لدورة التبويض ، والتي يمكن استخدامها لتعزيز ميزة تتبع الدورة بالساعة للسيدات في فترة الحيض. 

 

ووضحت الشركة إن هذه البيانات مشفرة على الساعة نفسها وتحافظ على سرية بيانات السيدات بشكل تام.

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