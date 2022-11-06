التموين: إجراءات رادعة ضد من يُخالف القانون ويحجب السلع.. فيديو

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يخالف الدولة في مثل هذه الظروف، وستتم معاقبة كل من يحجب السلع أو يخزنها للاستفادة من زيادة سعر الدولار أو يغلق المخزن حتى يزداد السعر.

وأضاف "خليل"، خلال لقائه على قناة "الحدث اليوم"، أن السلع الغذائية في المنافذ الحكومية رخيصة لذلك يجب على المواطن أن يترك السلعة الغالية عند التاجر ويتوجه إلي منافذ الحكومة وتها سيضطر التاجر لتخفيض السعر مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتأمين مخزون استراتيجي من القمح وهو ساعد على توفيره لسد جميع الاحتياجات.

وتابع: “هناك ضخ للسلع عن طريق العربات التابعة للدولة والمبادرات والمجمعات الاستهلاكية، والسلع في المجمعات الاستهلاكية لم ترتفع أسعارها بعد تعويم الجنيه؛ لأن هناك منتجات مخزنة تكفي لفترة كبيرة”.

وأكمل: "هناك توفير من المخزون الاستراتيجي للعديد من السلع والحبوب، وليس هناك زيادة في الأسعار؛ كما أننا نحارب الشائعات التي يصنعها أعداء الوطن، ونحاول توفير المنتج للقطاع الخاص وليس هناك أي تأثير أو مشكلة كما أن الوضع جيد جدا.