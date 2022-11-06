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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دار الإفتاء: القرآن الكريم نعى كل من يعطل عقله ويردد كلاما بدون تفكير

دار الافتاء
دار الافتاء

قالت دار الإفتاء "نعى القرآن الكريم على كل من يعطل عقله وفكره ويكتفي بالتقليد الأعمى ويردد كلام الآخرين بلا إعمال للعقل ولا تفكير، قال تعالى: ﴿لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون﴾.

قالت دار الإفتاء المصرية ان الجماعات المتطرفة بدأت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفهمها السقيم، بعدها طورت فكرها باستخدام العنف في تغيير ما تعتبره منكرًا؛ الأمر الذي أدى إلى مصادمات مع شرائح المجتمع المختلفة، وسحب الدول الأخرى إلى العنف.

أكدت دار الإفتاء المصرية، من خلال صفحة الإرهاب تحت المجهر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الانتماء إلى التنظيمات المتطرفة مثل داعش وأخواتها «حرام شرعًا».

حرمة الانتماء إلى التنظيمات المتطرفة
وفي فتوى لدار الإفتاء، أكدت أنه لا علاقة لجماعات التطرف والعنف؛ كتنظيم داعش ومن على شاكلته بهذه المعاني النبوية السامية، بل هم جماعات إرهابية لها ممارسات عدوانية شاذة تجاه العُزَّل والأبرياء.

ولفتت إلى أن القتال الذي يشير إليه الحديث النبوي الشريف: هو الدفاعُ وردّ العدوان، وقد يأتي في صورة حسيّة بإعداد العُدَّة كما هو شأن الجيوش النظامية القائمة الآن في الدولة الحديثة، وقد يأتي في صورة معنويّة باللسان والبيان وإقامة الحجة والبرهان، وهو ما جاء به الشرع الشريف، ودلّت عليه نصوص الدين الحنيف، وجعل له شروطًا وقيودًا وضوابط صارمة.

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