سامح شكري: الدول تحتاج إلى مليارات الدولارات لمواجهة تحدي تغير المناخ.. فيديو

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن الـ 100 مليار دولار المطروحة لقضية تغير المناخ؛ لن تكفي، ولن تفي بالغرض، كما قال الكثير من الخبراء، مشيرا إلى أنه عندما تم إقرار هذا المبلغ؛ كان هناك اعتراف من الجميع بأن تأثيره سيكون محدودا فى قضية تغير المناخ.

وأضاف "سامح شكري" خلال حواره مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الدول تحتاج إلى مليارات الدولارات لمواجهة تحدي تغير المناخ، ويكون هناك تأثير حقيقي في هذه القضية.

وأشار سامح شكري إلى أن حل قضية تغير المناخ، لن يأتي بالتعهدات والمنح الحكومية، ولكن لا بد وأن يأتي من كل الشركاء، سواء من المجتمع المدني أو قطاع الأعمال.