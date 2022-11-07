الطيار كريم جميل: 55 طائرة عليها 5 آلاف راكب وصلت شرم الشيخ في أولى أيام قمة المناخ

أكد الطيار كريم جميل، رئيس لجنة الاستعداد والتحضير لمؤتمر المناخ عن مصر للطيران، أن مطار شرم الشيخ مُجهز بتجهيزات عالية جدا وتم رفع كفاءة المهبط من خلال الشركة المصرية للمطارات، مشيرا إلى جودة الكفاءة العالية لمطار شرم الشيخ.

وأضاف الطيار كريم جميل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، وصول حوالي 55 طائرة بإجمالي 5 آلاف راكب مع انطلاق أولى أيام مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ، مؤكدا أن كل العاملين بمطار شرم الشيخ يشعرون بمسئولية انجاح مؤتمر المناخ.

وأوضح الطيار كريم جميل، أنهم حريصون على استخدام وقود حيوي حيث يتميز هذه الوقود بانبعاثات أقل بـ80% من الوقود الاحفوري، لافتا إلى أن سعر الوقود الحيوي مرتفع وغير متوفر بكميات كبيرة ومصر للطيران تحرص على استخدام الوقود الحيوي لتخفيض الانبعاثات الضارة.