تعليق مثير من ميدو على تألق محمد صلاح

أثنى أحمد حسام ميدو على الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي بعد تسجيله لهدفين خلال مواجهة توتنهام.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد صلاح كان نقطة تحول في أداء ليفربول أمام توتنهام، والهدف الأول كان رائعا، من خلال التسديد مباشرة على مرمى توتنهام" .



أضاف: "إنهاء محمد صلاح لكرة الهدف الثاني كان رائعا وفخور أن هناك لاعبا مصريا يُناطح النجوم الكبار تاريخيا على مستوى بريميرليج" .



وختم حديثه قائلا: "محمد صلاح تخطى نجوم كبار في بريميرليج برافو على تركيزه وعلى عدم اكتفائه بما حققه، صلاح منح الجميع درسا في تجديد الدوافع، وهذا الذي لم ننجح فيه"

