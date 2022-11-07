عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من ميدو على تألق محمد صلاح

صدى البلد

أثنى أحمد حسام ميدو على الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي بعد تسجيله لهدفين خلال مواجهة توتنهام.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد صلاح كان نقطة تحول في أداء ليفربول أمام توتنهام، والهدف الأول كان رائعا، من خلال التسديد مباشرة على مرمى توتنهام" .

لغز كبير.. تعليق ميدو على عدم ضم نجم الأهلي لـ منتخب مصر

ميدو يكشف مفاجأة كبرى بشأن استبعاد الشناوي من قائمة منتخب مصر

عقد مخصوص| ميدو يوجه نصيحة لمسؤولي الزمالك بشأن تجديد عقد إمام عاشور

ميدو يعلن عن إقتراب التوأم من الدوري السودانى


أضاف: "إنهاء محمد صلاح لكرة الهدف الثاني كان رائعا وفخور أن هناك لاعبا مصريا يُناطح النجوم الكبار تاريخيا على مستوى بريميرليج" .


وختم حديثه قائلا: "محمد صلاح تخطى نجوم كبار في بريميرليج برافو على تركيزه وعلى عدم اكتفائه بما حققه، صلاح منح الجميع درسا في تجديد الدوافع، وهذا الذي لم ننجح فيه"
 

احمد حسام ميدو ميدو محمد صلاح ليفربول الانجليزي ليفربول توتنهام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يقلص الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ارتفاع سعر الذهب بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 صدمة

قرار عاجل من التعليم بشأن عدد حصص الصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس الابتدائية

الحق اشتري الذهب| الجرام بـ 815 جنيه فقط اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022

مطعم بالتجمع الخامس.. كواليس صورة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أمس.. خاص

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام مباشرة الآن 0 - 0 في الدوري الإنجليزي

من حمام الصباحية لعيش وحلاوة التخشيبة..القصة الكاملة لعريس الإسماعيلية وتفاصيل الحكم بحبسه

مش هشهرها ومبحبش قلة الأدب.. خناقة مايان السيد وياسمين عز..ورأى إيناس الدغيدي

ترشيحاتنا

صفقات يناير | اجتماع عاجل في الزمالك مع فيريرا

برج الدلو .. حظك اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 : اغتنم الفرصة

ليس إمام عاشور | الزمالك يستقر على تعديل عقد موهبة الفريق

كوريا الشمالية تفسّر سبب إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية خلال الفترة الأخيرة

مفاجآة| تفاصيل مفاوضات الزمالك مع جريندو

فرمان من كولر | الأهلي ينسحب من الصفقة المنتظرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند وضع السماق على الشاي؟

غير مؤهل.. لماذا حطم حلمي بكر حلم المطرب النقاش في الغناء بالأوبرا؟

من أحلى؟.. كاورل سماحة تصدم جمهورها بفقدان وزنها برفقة أنغام |شاهد

أفلست بسبب العمليات.. غادة إبراهيم تصدم الجمهور بصورها قبل وبعد التجميل |شاهد

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ