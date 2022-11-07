مجلة: ما الذي تسعى الهند للحصول عليه من الدول المتقدمة في كوب 27؟

ذكرت مجلة هندية، أن قمة كوب هذا العام تأتي في وقت حاسم بدأت فيه آثار تغير المناخ والاحتباس الحراري في الظهور في أجزاء كثيرة من العالم - في شكل ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات المفاجئة والأعاصير وغيرها.

وأشارت مجلة "ذا ويك" الهندية إلى أن الهند ستركز خلال كوب 27 على تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا.. لافتة إلى أنه في معرض حديثه عن موقف الهند هذا العام، سيدفع وزير البيئة الهندي بوبندر ياداف الهند الدول المتقدمة إلى اتخاذ "إجراءات" لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال ياداف إن الهند ستؤكد أيضا أنها واحدة من الدول القليلة التي حققت أهداف المناخ لعام 2015 المحددة في باريس. وقال: "يجب أن يكون مؤتمر كوب 27 بمثابة مؤتمر الأطراف للعمل فيما يتعلق بتمويل المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. هذا هو نهجنا العام. ستسعى الهند إلى توضيح ما يسمى بتمويل المناخ سواء كان منحا أو قروضا أو إعانات.

يأتي ذلك في إشارة منه إلى التمويل المطلوب لدعم خطط العمل للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري ومكافحة تغير المناخ، وفقا للمجلة.

وأشارت المجلة إلى أنه في قمة كوبنهاجن عام 2009 ، التزمت الدول المتقدمة بجمع 100 مليار دولار سنويا بشكل مشترك بحلول عام 2020 لمساعدة الدول النامية على معالجة آثار تغير المناخ. ومع ذلك ، فشلوا في تنفيذ هذا. وفي هذا العام، ستكثف الهند والدول النامية الأخرى الضغط على "الدول الغنية" لتحقيق النتائج المرجوة.

وتابعت المجلة أن الهند حافظت على الموقف القائل بأن الدول المتقدمة كانت تاريخيا مسؤولة عن ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالتالي يجب أن تخضع للمساءلة.

وستسعى الهند إلى توضيح تعريف تمويل المناخ وكيف ستتدفق الأموال. وستركز الهند على الحاجة إلى تحديد كمية ونوعية التمويل طويل الأجل (بما قيمته التريليونات)، ونطاقه ، وسهولة الوصول إلى التمويل، وآليات تتبع هذا التمويل بطريقة شفافة ، وفقا لتقرير صادر عن وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ الهندية.

وفي مؤتمر هذا العام ، من المتوقع أن تدفع الدول المتقدمة الدول النامية إلى زيادة تكثيف خططها المناخية. وستسعى الدول النامية إلى الالتزام بالتمويل والتكنولوجيا اللازمين للتصدي لتغير المناخ والكوارث الناتجة عنه.

ووفقا للمساهمات المحددة وطنيا، فإن الهند ملتزمة الآن بخفض كثافة انبعاثات ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 45 % بحلول عام 2030 ، من مستوى 2005، وتحقيق حوالي 50 % من القدرة التراكمية للطاقة الكهربائية المركبة من موارد الطاقة غير المستندة على الوقود الأحفوري بحلول عام 2030، ومع ذلك، فإن هذه المساهمات المحددة وطنيا تعتمد على تقديم التمويل ونقل التكنولوجيا.

وذكرت المجلة أنه خلال مؤتمر كوب 27، من المتوقع أن توافق الدول على تدابير للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية - الذي تم الاتفاق تم توقيعه في جلاسكو العام الماضي. الهدف الأكبر هو خفض انبعاثات الدفيئة العالمية إلى النصف بحلول عام 2030 والوصول إلى "صافي الصفر" بحلول عام 2050.