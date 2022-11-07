عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يعود أحمد فتحي للأهلي؟.. إعلامي شهير يكشف الحقيفة.. فيديو

صدى البلد


علق الإعلامي محمد شبانة، على الأنباء التي تتردد عن عودة أحمد فتحي للاعتزال في الأهلي.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، مستحيل أن يعود أحمد فتحي إلى الأهلي.

وأتم شبانة، وحتى يتم هذا الأمر لابد أن يكون اللاعب في أفضل مستوياته، وهو أمر غير موجود في الوقت الحالي، لأن اللاعب لا يشارك بشكل رسمي أساسًا مع فريقه، حتى يكون هناك مبرر لعودته للأهلي

مشاركة ديانج في التدريبات..

txt

لقطة إمام عاشور السبب| رضا عبد العال يسخر من اختيار فيتوريا.. فيديو

txt

رضا عبد العال يفتح النار على منتقدي محمد صلاح.. فيديو

شارك  أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن ديانج في المرحلة الأخيرة من تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي من إصابة العضلة الخلفية.

وأشار طبيب الفريق إلى أن ديانج بدأ المشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية وذلك تمهيداً للانتظام في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وخاض اللاعبون تدريبات في الجيم استمرت نصف ساعة؛ تحت إشراف أندرياس أندويا مدرب الأحمال بالفريق، في حين أدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق؛ علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تدريبات مكثفة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى.


وكان الفريق قد استأنف تدريباته صباح أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة، عقب الفوز على الداخلية ٤-١ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي في منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري رابطة الأندية المصرية.

الأهلى النادي الأهلي احمد فتحي محمد شبانة ملعب التتش بالجزيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يقلص الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

شاهد .. الفيديو المحذوف لـ عمر كمال و طليقة احمد الفيشاوى

قرار عاجل من التعليم بشأن عدد حصص الصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس الابتدائية

مطعم بالتجمع الخامس.. كواليس صورة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أمس.. خاص

فرمان من كولر | الأهلي ينسحب من الصفقة المنتظرة

وزير التموين يزف بشرى عن إضافة المواليد.. تفاصيل

ينفقون على التدخين أكثر من الغذاء.. دولة عربية الأولى عالميًا في التدخين

انهيار ملحوظ في أسعار النفط عالميا

ترشيحاتنا

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

خصوبتك في خطر.. عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد

ألحق اشتري.. تخفيضات كبيرة على أسعار البيض بالأسواق

لماذا نهى النبي عن سب الأموات؟.. علي جمعة: فيه 10 أسرار

رسائل زينات صدقي إلى الله.. بنت البلد أهدت المصحف لجيرانها وتأخر عليها الإيجار 3 أشهر

استمرار تساقط شهب الثوريات الليلة والقمر يعيق مشاهدتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجميع يتجاهلها.. تعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا

بدون فرهدة ..وداعا لدهون البطن والأرداف للأبد في 3 أسابيع

الحق نفسك.. 3 أطعمة شهيرة يتناولها الملايين قد تؤدي إلى فقدان البصر

ماذا يحدث لجسمك عند وضع السماق على الشاي؟

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ