هل يعود أحمد فتحي للأهلي؟.. إعلامي شهير يكشف الحقيفة.. فيديو



علق الإعلامي محمد شبانة، على الأنباء التي تتردد عن عودة أحمد فتحي للاعتزال في الأهلي.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مستحيل أن يعود أحمد فتحي إلى الأهلي.

وأتم شبانة، وحتى يتم هذا الأمر لابد أن يكون اللاعب في أفضل مستوياته، وهو أمر غير موجود في الوقت الحالي، لأن اللاعب لا يشارك بشكل رسمي أساسًا مع فريقه، حتى يكون هناك مبرر لعودته للأهلي

مشاركة ديانج في التدريبات..

شارك أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن ديانج في المرحلة الأخيرة من تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي من إصابة العضلة الخلفية.

وأشار طبيب الفريق إلى أن ديانج بدأ المشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية وذلك تمهيداً للانتظام في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وخاض اللاعبون تدريبات في الجيم استمرت نصف ساعة؛ تحت إشراف أندرياس أندويا مدرب الأحمال بالفريق، في حين أدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق؛ علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تدريبات مكثفة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى.



وكان الفريق قد استأنف تدريباته صباح أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة، عقب الفوز على الداخلية ٤-١ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي في منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري رابطة الأندية المصرية.