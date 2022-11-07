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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غيرت السماء للون الدم.. تفاصيل عاصفة جيومغناطيسية كادت تبيد الأرض

السماء باللون الأحمر
السماء باللون الأحمر

قبل 20 عاما، شهد العالم لحظات مخيفة غير مفهومة لتحول السماء للون الأحمر، وترجع القصة إلى سطوع السماء القطبية مع ظهور شفق قطبي أحمر شديد امتدت رؤيته حتى وصلت لعدة مناطق نحو الجنوب من القطب الشمالي.

ارتفاع النشاط الشمسي

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، القصة تعود عندما بلغت الدورة الشمسية 23 ذروتها وكان النشاط الشمسي مرتفعًا جدًا، وحدث في التاسع عشر من أكتوبر من ذلك العام ،أن انفجرت البقعة الشمسية العملاقة AR9661 مرتين في تتابع سريع مما أدى إلى إنتاج توهجات شمسية متطابقة تقريبًا من الدرجة (X1.6) وقذف الانفجار المزدوج باثنين من الانبعاثات الكتلية الاكليلية بإتجاه الأرض.

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وصل الانبعاث الأول في 21 أكتوبر، وقد تسبب في هز المجال المغناطيسي للأرض وأشعل عاصفة جيومغناطيسية شديدة "Kp = 8" وتجاوزت سرعة الرياح الشمسية في أعقاب ذلك 700 كيلومتر بالثانية مما أبقى العاصفة مستمرة لأكثر من 15 ساعة.

وصل الانبعاث الثاني في 22 أكتوبر وتكرر النشاط مرة أخرى، حيث شوهد الشفق القطبي الأحمر في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأستراليا واليابان والولايات المتحدة جنوبا مثل كارولينا.

انبعاثات شمسية

إن الشفق القطبي غالبًا باللون الأخضر بسبب ذرات الأكسجين التي يتم استثارتها بفعل الجسيمات المشحونة النشطة القادمة من الشمس على إرتفاع حوالي 150 كيلومتر فوق سطح الأرض، والشفق القطبي الأحمر النادر هو ايضا يحدث بسبب ذرات الأكسجين - ولكن على إرتفاع أعلى من ذلك بكثير بين 150 كيلومتر و 500 كيلومتر وفي هذه الارتفاعات فإن درجة الحرارة وكثافة الغلاف الجوي تعمل لجعل الذرات تبعث فوتونات حمراء.

يأمل مطاردو أضواء الشفق القطبي في شيء مشابه خلال الدورة الشمسية 25 الحالية حيث شهدت الشمس مؤخرًا زيادة جيدة في نشاطها.

انفجار الولايات المتحدة الغلاف الجوي توهجات القطب الشمالي السماء الشمس

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