تأجيل طرح أحدث إصدارات آيفون بالأسواق.. هل تشهد الصين وباء جديدا؟

رغم نفي الصين المستمر لتفشي فيروس كوفيد-19 من جديد، إلا أن كشف بيان صادرا عن شركة الهواتف الحديثة بانتشار الفيروس من جديد.

كانت قد انتشرت إعلانات أحدث هواتف آبل المقرر طرحها في الأسواق، ليحلم بها كل شخص بعد فترة انتظار لهواتف آيفون الجديدة، لكن تسبب انتشار فيروس كوفيد-19 في الصين تأجيل طرحها بالأسواق.

تفشي وباء كوفيد-19 في الصين

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة “آبل -Apple" أنه لشراء أحدث إصدار من iPhone 14 Pro أو iPhone Pro Max، فإنه يجب على المستهلك الانتظار لفترة أطول من المُخطط بها.

وكانت قد أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أن مصنع التجميع الخاص بها في الصين يعمل الآن بطاقة منخفضة بشكل كبير، وذلك بعدما أغلق المسؤولون مصنع iPhone محليا تابع لشركة Foxconn، الأكبر في العالم، في 2 نوفمبر لمدة سبعة أيام.

تأتي أخبار شركة آبل في الوقت الذي تؤكد فيه الصين التزامها بعدم وجود فيروس كوفيد-19، لكن قال بيان صادر عن شركة آبل ، التي أطلقت خطها الجديد من iPhone في سبتمبر: “كما فعلنا طوال جائحة كوفيد-19 ، فإننا نعطي الأولوية لصحة وسلامة العاملين”.

تأخير أحدث إصدارات آبل بسبب كوفيد-19

وتابع البيان: “ما زلنا نشهد طلبًا قويًا على طرازي iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max. ومع ذلك ، نتوقع الآن انخفاض شحنات iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max عما توقعنا سابقًا وسيشهد العملاء فترات انتظار أطول لاستلام منتجاتهم الجديدة”.

من المحتمل أن يخيب الإعلان آمال المستثمرين الذين كانوا يأملون في أن ترفع الصين قيود كوفيد-19 في المستقبل القريب، وكانت قد ارتفعت أسواق الأسهم الصينية بشكل حاد يوم الجمعة على خلفية شائعات عن نهاية عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19.

ي الوقت نفسه جاءت خطة بكين لوقف انتشار الفيروس بتكلفة اقتصادية باهظة، لكن زعيم البلاد شي جين بينج، الذي أيد شخصيًا هذه السياسة ، لم يعط أي مؤشر على أنها سيتم تخفيفها قريبًا.