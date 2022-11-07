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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تخريج 117 متعافيا جديدا وعلاج 11258 مريض إدمان خلال 10 أشهر

صدى البلد

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع الامانة العامة للصحة النفسية  وعلاج الإدمان حفلا لتكريم دفعة جديدة من المتعافين من الإدمان بفرع الخط الساخن "13023" للصندوق بمستشفى العباسية  للصحة النفسية  وعلاج الادمان وذلك بحضور الدكتور عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وشهد الحفل تكريم 117 متعافيا جديدا  من الشباب والفتيات بعد حصولهم  كافة الخدمات العلاجية مجانا من خلال فرع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان" 16023"  بمستشفي العباسية للصحة النفسية وعلاج الادمان ووفقا للمعايير الدولية،  حيث تم  تقديم الخدمات العلاجية من خلال فرع الخط الساخن  لصندوق مكافحة الإدمان بمستشفي العباسية للصحة النفسية وعلاج الادمان عَلى مدار أول 10 أشهر من العام الجارى لما يقرب من 11258 مريض إدمان "  جديد ومتابعة ".

وتقدم الخدمات العلاجية  للمرضى مجانا ،وانه عقب انتهاء البرنامج العلاجي يتم إعداد خطة خروج المتعافين تتمثل في الإرشاد الأسري ومهارات التعامل مع الضغوط عالية الخطورة كذلك العمل أيضا عَلى التمكين الاقتصادي من خلال تدريب المتعافين عَلى حرف يحتاجها سوق العمل ،وأيضا توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة " بداية جديدة " التي أطلقها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة  .

وسلم الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  والدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية  وعلاج الإدمان المتعافين شهادات التكريم وحثهم على الاستمرار في  التعافي والبعد عن الإدمان ، و يتم تنفيذ برنامج بعد استكمال العلاج لمرضى الإدمان ،يعتمد على تقديم جلسات علاجية منظمة للمرضى أثناء فترة تأهيلهم بشكل يضمن تقديم الحد الأدنى من الخبرات والمعلومات العلاجية التي تساعد المرضى على تحقيق تعافيهم عن طريق " الثقافة العلاجية ، التغيير ، المهارات اللازمة للتعافي والحياة السوية بدون مخدرات" كما يتم أيضا توفير مجموعة من الخدمات والأنشطة في سلسلة متواصلة من الرعاية المجتمعية المبنية على احتياجات المريض " خدمات التأهيل النفسي وخدمات الرعاية اللاحقة ومنع الانتكاسة إعادة التأهيل المهني والاجتماعي وإعادة الدمج المجتمعي وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين .

كما شهد الحفل تنظيم مباراة كرة قدم  للمتعافين  فى إطار الحرص  والتأكيد على إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى بالمجتمع، وكذلك التأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن "16023 " للصندوق ووفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى بث روح التحدي والإرادة في تنافس رياضي بين شباب المتعافين.

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تخريج 117 متعافيا جديدا وعلاج 11258 مريض إدمان خلال 10 أشهر

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