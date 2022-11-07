إيلون ماسك يستعين بمهندسي تسلا لإدارة تويتر وسط سخرية الموظفين

قام الملياردير والرئيس التنفيذي لـ تسلا، إيلون ماسك، بصفته المالك الجديد لـ منصة التواصل الاجتماعي تويتر بجلب مهندسين من أعماله في تسلا لمراجعة الكود الذي يدير منصة الوسائط الاجتماعية - لكن أولئك الذين اختارهم لأداء المهمة الجديدة لديهم خبرة قليلة أو معدومة في المجال الجديد ويستخدمون لغة برمجة مختلفة ، حسبما أفاد تقرير CNBC.

استعان "ماسك" بأكثر من 50 عاملاً في Tesla ، وموظفي شركة Boring Company ، وموظفي Neuralink الخاصة بالذكاء الصناعي لمراجعة كود منصة التواصل الاجتماعي تويتر، حيث كشف موظفو Twitter الحاليون لشبكة CNBC الإخبارية أنهم حتى الآن لا يعرفون موقفهم الوظيفي داخل الشركة ولم يبلغوا من قبل الإدارة الجديدة أي معلومات عن أمنهم الوظيفي.

تم تطوير منصة تويتر ويتم تشغيله حاليا باستخدام كود مكتوب بلغة Scala ، وهي لغة برمجة موجزة عمرها 18 عامًا ، وهي التي تقوم بوظائف النشر وتشغيل محركات البحث التي يستعملها الجمهور ، في حين أن تسلا تستخدم كود بلغة Python ، وهي لغة برمجة عمرها 31 عامًا يستخدمها مهندسو تسلا حاليًا .

قال أحد موظفي تسلا الذي لم يشارك في مراجعة كود تويتر لصحيفة “واشنطن بوست” ، إن مهندسي الشركة سيكافحون لتقييم الكود الحالي بدقة على المنصة الاجتماعية ، والتي تعمل باستخدام أنظمة معقدة خارج اختصاصهم.

قال المصدر ذاته للصحيفة الأمريكية والذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مصرح له بمناقشة الموضوعات نيابة عن الشركة، لصحيفة The Washington Post ، إن "فكرة أن يلجأ إيلون لمهندسي شركة تسلا لمراجعة كود تويتر أمر مثير للضحك".

وصف موظفو تويتر الحاليون لشبكة CNBC أنهم يعملون لساعات غير مستدامة في محاولة لإثبات قيمة وجودهم بالشركة وأهمية دورهم خاصة في وقت أصبح وجود كل موظفي تويتر على المحك مع إعلان ماسك رسميا عن الاستغناء عن أكثر من نصف العاملين، وبالتالي هناك حملة إقالات واسعة ستبدأ في القريب العاجل ، في حين قال اثنان من موظفي تسلا للشبكة الإخبارية إنهما يشعران بضغوط للقيام بالعمل الإضافي دون أجر إضافي.

منذ إتمام صفقة استحواذ وامتلاك إيلون للعصفور الأزرق، قام ماسك بتسريح موظفين تنفيذيين مهمين وفي محادثاته التفاوضية مع المستثمرين وعد بأنه سيسرح 75٪ من موظفي تويتر الحاليين.