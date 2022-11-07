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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة ديانج .. تفاصيل مران الأهلي استعداداً للدوري وكأس الرابطة |صور

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء تدريباته اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة في إطار البرنامج التدريبي الذي حدده المدير الفني مارسيل كولر.

وقاد المدير الفني مارسيل كولر ؛ اللاعبين في فقرات تدريبية ركز خلالها على المهارات الفردية للاعبين والتدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

وواصل أليو ديانج لاعب وسط الفريق المشاركة التدريجية في فقرات المران الجماعي  وذلك بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأدى الثنائي رامي ربيعة وعمرو السولية برنامجهما التأهيلي بسبب الإصابة، حيث خاض الثنائي تدريبات في الجيم وداخل الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وفاز الأهلي على الداخلية ٤-١ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.

 

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