مفاجأة مدوية | عرض ليفربول للبيع .. ريال مدريد السبب ؟

كشفت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية عن عرض نادي ليفربول الإنجليزي للبيع خلال الفترة القادمة.

وكتب أحمد شوبير نجم الأهلي السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:"تقارير: ليفربول معروض للبيع".



أسفرت قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لفريق ليفربول عن مواجهة صعبة وقوية أمام ريال مدريد؛ بطل النسخة السابقة.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الـ 16 في يومي 14 و15 من شهر فبراير 2023 ، وكذلك في يومي 21 و22 فبراير 2023، على أن تقام مباريات الإياب في يومي 7 و8 مارس، ويومي 14 و15 من الأسبوع الذي يليه.

وتعتبر مواجهة ريال مدريد تحديًا خاصًا لـ محمد صلاح الذي فشل في تحقيق الفوز علي الملكي خلال 6 مناسبات بقميصي روما وليفربول؛ خسر 5 مقابل تعادل وحيد ، سجل محمد صلاح هدفا واحدا أمام ريال مدريد في دوري الأبطال، وجاء في ربع نهائي دوري الأبطال، موسم 2020-2021، في لقاء الذهاب الذي حسمه الملكي لصالحه بثلاثية مقابل هدف.

وخسر محمد صلاح لقب دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية أمام ريال مدريد بعد الهزيمة في المباراة النهائية بهدف دون رد.