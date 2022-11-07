الأرخص بالأسواق| 5 معلومات لا تعرفها عن الأرز الفلبيني بعد انتشاره

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات المواطنين حول الأرز الفلبيني، وذلك بعد انتشاره بالأسواق المصرية بأسعار أقل من الأرز المحلي.

ويرصد موقع "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن الأرز الفلبيني .

- يحتاج إلي الكثير من المياه أو نقعه قبل تسويته

- شكله طويل ورفيع عن الأرز البلدي "يشبه الأرز البسمتي" .

- يمتاز بأن سعره أقل من سعر الأرز البلدي تقريبا يصل سعر الكيلو إلي 12 جنيه

- وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على فتح باب الاستيراد للأرز الفلبيني خلال عام 2018

- طعمه قريب من الأرز المحلي المصري

ومن جانبه، أعلن الدكتور حمدي الموافي، رئيس برنامج تطوير الأرز بمركز البحوث الزراعية، نجاح تسجيل 3 أصناف جديدة من الأرز البسمتي المصري، المستنبط من أصول هندية، وهي: مصري جيزة 201، وهجين أرز بسمتي جيزة 11، وأم بسمتي مصرية 12، \بعد أن بلغ استهلاك الأرز البسمتي في مصر 150 ألف طن، بتكلفة 9 مليارات جنيه.