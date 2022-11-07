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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. الجزائر تتقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس

الجزائر
الجزائر

قالت المبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، ليلى زروقي، إن الجزائر قدّمت رسمياً طلباً للانضمام إلى مجموعة بريكس.

وقالت زروقي: "كانت لنا فرصة المشاركة في القمة الأخيرة لمجموعة بريكس في الصين، التي دعي الرئيس الجزائري للمشاركة فيها، وقد خرجت هذه القمة بالانفتاح على ضم دول أخرى إلى المجموعة، نحن قدّمنا طلبنا، وقد رحّبت كلّ من روسيا والصين بانضمام الجزائر".  

وكشفت عن دراسة بقية دول "بريكس" لملف الجزائر قبل البت فيه"، مشيرة إلى أن "الأمر يتعلق بكلّ من جنوب إفريقيا، الهند، والبرازيل".

وأعربت وزارة الخارجية الصينية الشهر الماضي عن دعمها لتوسيع عضوية تحالف "بريكس" ‏الاستراتيجي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا قال حينها إن السعودية أعربت عن اهتمامها بالانضمام إليه.

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ودعا تعاون "بريكس +"، الذي تم إنشاؤه في عام 2017، قادة البلدان النامية خارج دول البريكس للانضمام إلى الحوار.

وفي قمة البريكس الرابعة عشرة في يونيو، قالت الصين إن "بريكس" ليست نادياً مغلقاً أو دائرة حصرية، ولكنّها عائلة كبيرة من الدعم المتبادل والشراكة من أجل التعاون المربح للجانبين.

ويضم تحالف "بريكس" حالياً روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.‏

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