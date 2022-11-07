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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير البيئة العراقي: نفخر باختيار مصر لهذه القمة الكبيرة.. ونعول عليها الكثير

وزير البيئة العراقي
وزير البيئة العراقي

قال الدكتور جاسم الفلاحي، وزير البيئة العراقي، إننا نفخر باختيار مصر لإقامة مثل هذه القمة الكبيرة، التي عادة ما تستضيفها الدول الكبرى، و«نثق تماما بقدرات الشعب المصري والقيادة المصرية؛ وهو تشريف وتكريم كبير للمنطقة العربية أن تحتضن مصر بما عرفنا عنها من كرم وحضارة وتاريخ، وهذه القمة المهمة التي يشارك فيها أكثر من 125 زعيما ورئيس دولة».

وأضاف خلال استضافته على هامش قمة المناخ على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المنطقة تواجه تحديات كبيرة، والعراق يشترك مع مصر في تحديات كبيرة أهمها التحدي الأهم لمستقبل الأجيال القادمة وهو الأمن المائي، «الوفد العراقي قدم إلى المؤتمر بوفد كبير من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووفد شبابي بالتركيز على النساء».
وتابع: «التغير المناخي أصبح تحدٍ حقيقي، وقبل سنوات وعقود من الزمن من انتشار الحديث عن التغيرات المناخية والكثيرون كانوا يعتبرونه كلاما مترفع للنخبة، لكن المواطن العادي في الوقت الحالي أصبح يلمس التأثير المتعاظم للتغيرات المناخية».

واستطرد: «وزارة البيئة العراقية دربت الوفد العراقي على مدى أكثر من عام ونقدم ورقة عمل خلال القمة، ورئيس الجمهورية العراقي يترأس الوفد الرئاسي وأنا أترأس الوفد الفني العراقي منذ عام 2015 وهذه القمة يعول عليها كثيرا».

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