الفن ده بتاعنا.. حمو بيكا يشوق جمهوره لأغنية جديدة

شوق مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، جمهوره لأغنيته الجديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “صباحو الفن ده بتاعنا.. اغنية عارفك مجدع من علي الدولي حمو بيكا واحمد الفيلو”.

وأعرب مطرب الأداء الصوتي حمو بيكا عن سعادته الكبيرة لانضمام كلا من عمرو كمال وحسن شاكوش لتشكيل فريق غنائي قوي يقدم فن هادف للإسعاد الجمهور.

وقال بيكا في بيان صحفي إنه يستعد هذه الأيام للتحضير أغنية جديدة تتحدث عن دروس مدرسة الحياة ، وستكون مفاجأة للجمهور وتحمل الكثير من الرسائل الهامة ، ويشاركه الغناء كلا من حسن شاكوش وعمرو كمال متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور .



وأضاف حمو إنه يسعى للتحقيق هدف الارتقاء بأغنية الأداء الصوتي وتقديم رسائل تفيد المجتمع ، وهذا سبب عودته بجانب عمرو كمال ، وشاكوش ، مشيرا إنهم اتخذوا عهد سويا بتقديم فنون هادفة تحافظ علي سلوكيات أبنائنا.