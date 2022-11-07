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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مراسل القاهرة الإخبارية بنيويورك: رفض المناشدات الأمريكية بزيادة الإنتاج من النفط يؤرق الحكومة

صدى البلد

قال ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية في نيويورك، إن رفض المناشدات الأمريكية بزيادة الإنتاج من النفط، يؤرق الولايات المتحدة، وتحدث عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال إن الغاية منه الثراء وانتهاز الفرصة واغتنام فرصة الحرب الأوكرانية الروسية.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج «المراقب» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تخوف من هذه الشركات، حيث أنهم يقولون إن هناك مدفوعات وأرقام سيدفعونها أكثر في التنقيب عن البترول، وهم يخافون أيضا من مسألة تقلبات السوق، وهي فرصة قد سنحت لهم، وعلى ما يبدو يرفضون كل المناشدات من الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية، ولم تكن هذه المناشدات اليوم أو الليلة لكن قبل 6 أشهر من الآن.

وتابع أن الرئيس الأمريكي تحدث بلغة حازمة، أنه إن لم تلتزم شركات النفط سيرفع الضرائب، لكن كل هذه المدة لم يتخذ هذا الإجراء، حيث أنه ليس إجراء شفهيا، ويتطلب أن يمر على مجلس النواب والشيوخ وبعد ذلك يقره.

واستطرد: «على الجانب الآخر الرئيس بايدن في مأزق ويتخذ هذه المسألة ككارت في الانتخابات النصفية، وورقة الضغط هذه على الناخب الأمريكي ستنتهي 50% منها غدا في الانتخابات، وإذا ما تساوت اأصوات في أي ولاية فهناك إعادة في ديسمبر القادم، حيث أن الديمقراطيين يعولون كثيرا على هذه النقطة التي يعاني منها المواطن الأمريكي».

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