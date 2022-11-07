عصام خليل: السيسي وضع العالم أمام مسؤولياته للدخول في حلول لقضايا المناخ

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الرئيس السيسي وضع العالم أمام مسؤولياته لضرورة دخول حلول قضايا المناخ حيز التنفيذ.



وأضاف "خليل" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن هناك إشادة واسعة بدعوة الرئيس السيسي اليوم لضرورة وقف الحرب في أوكرانيا، لما لها من آثار سلبية على العالم واقتصادات دول العالم أجمع.

وأشار إلي أن إن نداء الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة وقف وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، تعطينا انطباعا بأن القيادة السياسية تعلم متى تطلق تصريحاتها ونداءاتها.