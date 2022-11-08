حمدي صالح: جوتيريش شَكَرَ السيسي على التنظيم الرائع لقمة المناخ COP 27

قال السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الأمين العام للأمم المتحدة شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على التنظيم الرائع لقمة المناخ COP 27، ويرجع نجاح هذا التنظيم إلى عدة أسباب.

وأضاف "حمدي صالح" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن أول هذه الأسباب هو موقف مصر المتوازن مع الشرق والغرب والجنوب والشمال ومع من يعاديها ومن يصادقها وهذا أدى إلى حضور الغالبية العظمى من زعماء العالم.

وتابع السفير حمدي صالح أن حضور عدد كبير من زعماء وقادة دول العالم بهذا الشكل فى قمة المناخ COP 27؛ لم يكن سهلا، وخاصة أن مصر فى مكانة استراتيجية هامة.