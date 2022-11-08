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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو: واشنطن تضغط على أوكرانيا لمنع التفاوض

صدى البلد

قال حسين ماشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إنه بالرغم من نفي الكرملين لإجراء روسيا أي محادثات سرية مع واشنطن، إلا أن بعض الخبراء تحدثوا أن هناك اتصالات ومحدثات بين واشنطن وموسكو، وهو أمر ضروري نتيجة أن الخطوات التي يتم اتخاذها من قبل الطرفين هي خطوات تصعيدية، ومنع حدوث أي اشتباك مباشر بين روسيا والولايات المتحدة، ويجب الإبقاء على اتصالات بين البلدين بين الحدود المعروفة.

وأضاف خلال برنامج «هذا المساء» الذي تقدمه الإعلامية دينا زهرة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن بعض الخبراء تحدثوا عن أنه في زمن الحرب الباردة أبقت الولايات المتحدة وروسيا على الاتصالات بينهما في ظل الحرب وصعوبة الأيام التي مرت في زمن الحرب الباردة، بالرغم من النفي الذي تحدث عنه الناطق باسم الكرملين، فالخبراء تحدثوا عن ضوروي هذا الاتصال والبعض تحدث أن هذه التصالات لم تنقطع منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع: «الخبراء يتحدثون على أن الولايات المتحدة تضغط على أوكرانيا لمنع التفاوض مع روسيا، وفي المقابل روسيا تتحدث أن الحرب الدائرة الآن بينها وبين روسيا من جهة والناتو والولايات المتحدة من جهة أخرى، وليست مع أوكرانيا، وتحدث روسيا الولايات المتحدة مرارا عن خطورة مواصلة تقديم الأسلحة للجانب الأوكراني».

الولايات المتحدة أوكرانيا موسكو الولايات المتحدة وروسيا روسيا والولايات المتحدة

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