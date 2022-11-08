رفع الحرج عنها.. ميمي فؤاد يكشف تفاصيل انفصاله عن إدارة أعمال شيرين عبد الوهاب l خاص

كشف ميمي فؤاد عن تفاصيل انفصاله فنيا عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد تعاونهما خلال الفترة الماضية وتوليه إدارة أعمالها .

وقال ميمي فؤاد، في تصريحات خاصة لصدى البلد: أكن لشيرين عبد الوهاب كل التقدير والمحبة، فهي علي المستوي الشخصي بمثابه شقيقتي ولو احتاجت مساعدتي لن أتردد لحظة في مساندتها .

وأضاف ميمي فؤاد: انفصالي فنيا عن الفنانة شيرين عبد الوهاب؛ جاء لرفع الحرج عنها، فهي تحتاج إلى فترة من التوقف؛ لمراجعة وتقييم كل أمورها، دون أن تكون ملتزمة تجاه أي شخص.

وتابع ميمي فؤاد حديثه قائلا: ليس صحيحا أن الانفصال عن شيرين عبد الوهاب، جاء بسبب تدخل أي شخص، وما تردد أن اتخاذ قرار الانفصال فنيا عنها بسبب حسام حبيب؛ ليس له أي علاقة بالحقيقة، فلم يحدث أي تواصل مع الفنان بيني وبين حسام حبيب في الفترة الأخيرة.

وأكمل ميمي فؤاد: شيرين عبد الوهاب فنانة كبيرة، ولا يمكن أن أكون قد تركتها، وما حدث؛ هو انفصال فني فقط، وحين تحتاج إليَّ، سأكون من أوائل المساندين لها، خاصة وأنني أكن لها كل التقدير والاحترام على المستوي الشخصي والفني، كواحد من محبيها الكثر في الوطن العربي.