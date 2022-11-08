اللي يعك في الميدتيرم يعَّوض في الفاينال.. سمية الخشاب توجه رسالة لـ طلاب الجامعات

وجهت الفننة سمية الخشاب، رسالة لـ طلاب الجامعات، من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر .

وكتبت سمية الخشاب: “أنا بصوَّر وبعمل حاجات كتير، بس مش ناسياكم، وعارفة إنكوا داخلين على ميدتيرمات، مش عايزة ستريس خالص، اللي يعك؛ يعوض في الفاينال”.

وبدأت سمية الخشاب تصوير أحدث أعمالها التليفزيونية بعنوان «أرواح خفية» وهو مسلسل ميني دراما مكون من عشر حلقات متصلة.

المسلسل بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود، محمد طارق، مدير تصوير رامي عادل، انتاج محروس المصري، تأليف سوسن عامر، ومن إخراج ابرام نشأت.