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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«الخلود المصري»| مصر في أعين فنانين روس.. معرض للفن التشكيلي مساء اليوم

من المعرض التشكيلي
من المعرض التشكيلي

ينظم البيت الروسي بالقاهرة في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر، معرضا تشكيليا لمجموعة من الفنانين الروس بعنوان “حوار مع الخلود”.

يتناول الفنانون الروس في المعرض، الحضارة المصرية العريقة بمراحلها المختلفة والتي كتبت لنفسها الخلود بين حضارات العالم.

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ومن جهتها، قالت أكسانا يرومولايفا- فدوفينكو المشرفة على تنظيم المعرض ورئيسة الوفد الروسي إن معرض “حوار مع الخلود” يشارك فيه 4 من الفنانين الروس، وهم" فلاديمير سيميونوف و الكسي سميرنوف و يكاترينا فيازيمسكايا و ليليا أوستيوغوفا/ الذين انبهروا بالحضارة المصرية وتجولوا بين ربوع مصر، وجاءت هذه اللوحات لتعبر عن حبهم وولعهم بمصر وحضارتها وجمالها، وبالشخصية المصرية المضيافة والمبتسمة دائما.

وأكدت أكسانا، في تصريحات لها، أنها تنتظر رد فعل الجمهور المصري في قاعة المعارض بالبيت الروسي بالقاهرة، وتفاعلهم مع الإبداع الروسي.

وصرح مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، بأن فكرة المعرض، تعكس الاهتمام الروسي بالثقافة المصرية، مؤكدا أنه يتطلع لحوار مثمر بين الفنانين الروس والمصريين من خلال فعاليات المعرض.

مصر الحضارة المصرية الثقافة المعارض معرض الثقافة المصرية

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