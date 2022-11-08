أبو الدهب: أتمنى حصول إمام عاشور على فرصته مع المنتخب

طالب محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" بحصول إمام عاشور لاعب فريق الزمالك على فرصته كاملة مع منتخب مصر مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني في الفترة القادمة بدلاً من جلوسه على مقاعد البدلاء.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" إمام عاشور يقدم مستوى فني قوي مع الزمالك في الفترة الحالية ويجب أن يحصل على فرصته كاملة مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر في الفترة القادمة بسبب تألقه مع فريقه".

وتابع:"مباراة مصر وبلجيكا الودية تجربة فنية مفيدة للفراعنة وروي فيتوريا للوقوف على مستوى أكثر من لاعب بالمنتخب"