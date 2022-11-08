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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد كشري: صرخت في لاعبي إنبي للفوز على الزمالك بالدوري

الزمالك وانبي
الزمالك وانبي

قال أحمد كشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، إن الفريق البترولي يضم مجموعة من اللاعبين الرائعين، مشيراً إلى أنه تولى المهمة والفريق كان يضم 11 لاعبًا جديدًا، ورفيق كابو كان أول طلباته.

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وأضاف كشري في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب أون تايم الذي يُقدمه الإعلامي أحمد شوبير، عبر فضائية أون تايم سبورتس1: أكدت على لاعبي إنبي أن الزمالك مُتأثر بخسارة السوبر ويريد أن يصالح جماهيره، فلا بد أن نستحوذ على الكرة ونضغط على الفريق ونبادر بالهجوم، ولكن الشوط الأول لم ينفذ اللاعبين الأوامر.

وأضاف مدرب إنبي: صرخت في لاعبي إنبي بين الشوطين من أجل هزيمة الزمالك في الشوط الثاني، وبالفعل كنا الأفضل والأقرب للفوز، ولكن اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأوضح: هزيمة الزمالك في السوبر أمام الأهلي سهَّلت من مهمة إنبى، لأن الزمالك بعد الإخفاق يحدث له إخفاق وعدم توازن على عكس الأهلى الذى يكون أكثر حدة وغلا بعد الإخفاق.

وأتم كشري تصريحاته قائلاً: طموحي كبير مع إنبي، بتقديم مستويات متميزة هذا الموسم، والظهور بشكل يليق بتاريخ النادي.

أحمد كشري نادي إنبي رفيق كابو الزمالك السوبر

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