عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس علوم البحار: تخصيص جناح المحيطات بمؤتمر المناخ الأول من نوعه

صدى البلد

زار بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق والمشارك حاليا في مؤتمر المناخ cop27،  جناح المحيطات بالمؤتمر وأعلن دعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية المتمثلة في معهد علوم البحار والمصايد لحماية البحار والمحيطات من التغيرات المناخية .


وأعرب جونسون عن سعادته بتنظيم جناح لعلوم المحيطات لأول مرة في مؤتمر المناخ cop27، وهى خطوة وصفها بالهامة لمشاركة الخبرات العلمية ومناقشة الدراسات والسيناريوهات ووضع برامج وحلول جذرية للحد من آثار التغيرات المناخية وحماية الشعاب المرجانية .

txt

فرصة للدراسة في هونج كونج .. تفاصيل التقديم

txt

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بالبحر الأحمر

txt

أكاديمية البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم لمشروعات التخرج عبر مشروعي بدايتي

txt

مبادرات ومسابقات وربط التغيرات المناخية بالمناهج.. جهود واسعة تبذلها التعليم العالي لدعم قضية المناخ.. والبحث العلمي: تعاقدنا على 43 مشروعا بإجمالي 66 مليون جنيه

txt

أخبار التعليم.. دور مهم للقومي للبحوث في مواجهة التغيرات المناخية.. وتدريب لمعلمي رياض الأطفال خلال نصف العام

txt

مبادرات ومسابقات وربط التغيرات المناخية بالمناهج.. جهود التعليم العالي لدعم القضية الحياتية

txt

وزير التعليم العالي يُكرم الفرق الفائزة بهاكاثون الجامعات المصرية

txt

زيادة عددها ودخول تصنيفات دولية.. هكذا طورت التعليم العالي الجامعات الحكومية في عهد الرئيس

txt

توسع كبير لاستقبال ملايين المرضى.. إنجازات المستشفيات الجامعية في عهد الرئيس السيسي

txt

وزير التعليم العالي: دور هام للقومى للبحوث فى مواجهة التغيرات المناخية

و قال د. عمرو زكريا، رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد :  يعد تخصيص جناح للمحيطات تحت إدارة الأمم المتحدة بمؤتمر المناخ الحالي بشرم الشيخ هو الأول من نوعه وهذا لم يحدث  في تاريخ مؤتمرات المناخ السابقة.

وتابع «حمودة» :«نهدف إلى وضع برامج لحماية الثروة البحرية ومشروعات تمولها جهات تمويلية، بالإضافة إلى شرح خطورة زيادة الحموضة التي تؤثر على الشعاب المرجانية، بالإضافة لكيفية الحد من ارتفاع منسوب البحار التي تهدد المدن الساحلية».

Jobs Education التعليم العالي أكاديمية البحث العلمي الرئيس السيسي البحث العلمي المستشفيات الجامعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

البلدي بـ 64 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر

بعد 12 ساعة فقط.. استبعاد نجم الأهلي من معسكر منتخب مصر

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

قرأ الفاتحة.. الحقيقة والتفاصيل الكاملة حول اعتناق دروجبا الإسلام

أمريكية 65 عاما تنجب طفلة بدلا من ابنها وزوجته..اعرف السر

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 812 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

موضوعات متعلقة

فرصة للدراسة في هونج كونج .. تفاصيل التقديم

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بالبحر الأحمر

أكاديمية البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم لمشروعات التخرج عبر مشروعي بدايتي

مبادرات ومسابقات وربط التغيرات المناخية بالمناهج.. جهود واسعة تبذلها التعليم العالي لدعم قضية المناخ.. والبحث العلمي: تعاقدنا على 43 مشروعا بإجمالي 66 مليون جنيه

أخبار التعليم.. دور مهم للقومي للبحوث في مواجهة التغيرات المناخية.. وتدريب لمعلمي رياض الأطفال خلال نصف العام

مبادرات ومسابقات وربط التغيرات المناخية بالمناهج.. جهود التعليم العالي لدعم القضية الحياتية

وزير التعليم العالي يُكرم الفرق الفائزة بهاكاثون الجامعات المصرية

زيادة عددها ودخول تصنيفات دولية.. هكذا طورت التعليم العالي الجامعات الحكومية في عهد الرئيس

ترشيحاتنا

ياسمين فؤاد ونظيرتها التونسية توقعان برنامجاً تنفيذياً للتعاون في مجالات حماية البيئة

طلاب مصر يتنافسون على لقب بطل تحدي القراءة العربي للموسم السادس بدبي| تفاصيل

بمشاركة السيسي.. بث مباشر لـ انطلاق قمة رؤساء دول شرق المتوسط

المهيري: دعوة السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية يثبت حرص مصر على السلام

روسيا تعزز انتشارها في خيرسون.. الكشف عن مخططات إرهابية ضد مسئولين بالمدينة

بعد رحيله عن قناة الزمالك.. مفاجأة بشأن وجهة خالد الغندور المقبلة |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

عملة معدنية جديدة في مصر فئة 100 جنيه .. اعرف القصة

في أسبوعين.. أسرع ريجيم خارق لنحت قوامك

نوع مهمل من الفواكه خارق في محاربة ألم المفاصل

فيديو

زيارة تانية قريب.. أنغام: استمتعت بوجودى فى جبل الفيل بمدينة العلا

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

علاقة غير شرعية.. 3 أشقاء ينتقمون من شقيقتهم وعشيقها | تفاصيل صادمة

«كنت بنام أنا وعشيقي وجوزي على سرير واحد».. تفاصيل اعترافات قاتلة زوجها في بولاق الدكرور "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب من شرم الشيخ: «COP27».. شهادة نجاح للجمهورية الجديدة

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ