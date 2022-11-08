مشارك نيجيري بقمة المناخ لـ"صدى البلد": إفريقيا الأكثر تضرراً من مشكلات المناخ

أعرب النيجيري مارشال عيسى، عن سعادته بالمشاركة في جناح الشباب بقمة المناخ كوب 27، وإمتنانه للتنظيم الجيد من قبل مصر للدورة الحالية.

وأوضح "عيسى" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" خلال تواجده بشرم الشيخ، أن إفريقيا هي القارة الأكثر تأثرا من التغير المناخي سواء بما تشهده من فيضانات أو سيول أو حتى النزاعات.

تنفيذ أجندة قمة المناخ عاجلًا

وأضاف: “لذلك يجب على الأمم المتحدة أن تنفذ أجندة قمة المناخ بشكل عاجل والتعاون بين المنظمات الدولية لإنقاذ الشعوب الأفريقية وإدماجها في العمل المناخي بشكل أكبر”.

انبهار منغولي بالتنظيم

من جهته، أعرب الدكتور باتجارجل زامبا، المستشار العلمي بمركز أبحاث التغير المناخي، عن انبهاره من تنظيم مصر لقمة المناخ الحالية كوب 27، حيث تجلى النجاح بشكل مبكر جداً.

وأوضح "زامبا" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" خلال تواجده بشرم الشيخ، أن الدورة الحالية شهدت نجاحًا رائعًا على الرغم من العدد الكبير المتواجد لحضور المؤتمر، الا أن مصر نجحت في تنظيمها بنجاح وبقدرة فائقة.

وأضاف المستشار العلمي، حول قمة المناخ، أننا قلقون من تنامي الآثار السلبية للتغير المناخي وزيادة مستوى الانبعاثات الكربونية الحالية، حيث فاقت السلبيات على الآثار الإيجابية التي تتمثل في مكافحتها.