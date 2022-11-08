ألعاب عدائية.. كندا تتهم الصين بالتدخل في الانتخابات.. وبكين ترد

حثت الصين، اليوم الثلاثاء، كندا على التوقف عن الإضرار بالعلاقات، وذلك ردا على اتهامات كندية بالتدخل في الانتخابات.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إنه على كندا التوقف عن الإدلاء بتصريحات تضر بالعلاقات مع الصين، في إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء، جاستن ترودو.

ووجاء ذلك ردا على اتهامات ترودو بأن الصين كانت تحاول التدخل في الانتخابات الكندية.

وحذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، من أن الصين تمارس "ألعابا عدائية" مع الديمقراطية والمؤسسات الكندية، وذلك عقب ما كشفه تقرير إعلامي عن تدخل أجنبي في العملية الانتخابية في كندا.

وجاءت تصريحات ترودو بعد تقرير لمحطة "جلوبال نيوز" المحلية، عن تمويل بكين "شبكة سرية" من المرشحين في انتخابات جرت مؤخرا، وبعد أيام من فتح السلطات تحقيقا، بشأن "مراكز شرطة" صينية غير شرعية في منطقة تورونتو، لتعقب المنشقين والمعارضين الصينيين، حسبما نقلت "يورو نيوز".

وقال ترودو للصحفيين: "اتخذنا إجراءات هامة لتعزيز نزاهة عملياتنا وأنظمتنا الانتخابية، وسنواصل بذل الجهود في مكافحة التدخل في الانتخابات، والتدخل الأجنبي في ديمقراطياتنا ومؤسساتنا".

وأضاف ترودو قوله: "للأسف، نرى دولا ولاعبين دوليين من جميع أنحاء العالم، سواء كانت الصين أو غيرها، تواصل ممارسة ألعاب عدائية مع مؤسساتنا وديموقراطياتنا".

وأفادت "غلوبال نيوز" نقلا عن مصادر لم تسمها أن أجهزة المخابرات الكندية، أبلغت حكومة ترودو بأن الصين تسعى للتأثير في العملية الديمقراطية في البلاد أو تخريبها.