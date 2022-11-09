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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم فى طعون المتهمين باعتناق أفكار داعش الإرهابية .. اليوم

صدى البلد

تصدر اليوم المحكمة المختصة حكمها فى الطعن المقدم من المتهمين، وذلك في القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة المختصة المعروفة إعلاميًا باعتناق افكار داعش الإرهابية، وذلك علي الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد من السجن 3 سنوات حتي السجن 15 سنة .

سبق أن صدر ضد المتهمين حكم في تلك القضية، حيث عاقبت 168 متهمًا بالسجن المؤبد وبالمشدد لمدة 15 عام لـ 36 متهمًا وعاقبت 119 متهم بالسجن المشدد 10 سنوات وبالمشدد 7 سنوات لعدد 50 متهم وعاقبت 17 متهما بالسجن لمدة 10سنوات والسجن 5 سنوات لـ 42 متهم والسجن 3 سنوات لـ 89 متهما وبراءة 35 متهما أخرين، وقضت المحكمة بإنقضاء الدعوي الجنائية للوفاه لمتهم واحد.

كشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

المحكمة جنايات شمال القاهرة شمال القاهرة اعتناق أفكار داعش افكار داعش الإرهابية

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الحكم فى طعون المتهمين باعتناق أفكار داعش الإرهابية .. اليوم

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