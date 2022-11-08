مات في طريقه للمدرسة| الأب المكلوم يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة ابنه

لم تكن الأحزان التى يعيشها هذا الأب المكلوم بالهينة، وذلك بعد أن فقد أحد أبنائه وأصيب ابنه الثاني، وذلك خلال الحادث المشئوم الذى اصطدمت فيه سيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه بتوك توك كان يستقله أبناء هذا الأب.

فلم يتحمل "التوك التوك" الذى كان يستقله أبناء هذا الأب المكلوم الصدمة الناتجة عن السيارة الملاكي المسرعة، والتي كانت أيضًا تسير عكس الاتجاه فطار "التوك توك" في الهواء، وأصيب الطفلان إصابات بالغة نتج عنها وفاة أحدهما.

تفاصيل صادمة

كشف محمود سعيد عثمان، والد الطفل ياسين المعروف إعلامياً بـ “طفل مشتول السوق”، والذي لقي مصرعه إثر إصابته في حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك، تفاصيل الواقعة التي أدت إلى مصرع نجله وإصابة الثاني، أنهم مقيمون بقرية الصحافة التابعة لمركز مشتول السوق، وخلال استقلال نجليه توك توك للذهاب إلى المدرسة صدمتهما سيارة مسرعة.

وقال والد الضحية إن نجله طالب بالصف الرابع الابتدائي، وعندما اصطدمت السيارة بالتوك توك أدت إلى إصابة نجليه وسائق التوك توك في الحادث، وتم نقلهم إلي المستشفى، فيما لقي ياسين مصرعه بعد أيام.

وأضاف والد الفقيد أن المتهم كان يسير مخالفا عكس الاتجاه، وبسرعة عالية، مما أدى إلى أن التوك توك طار في الهواء من شدة الاصطدام.

حبس المتهم

فيما قرر قاضي المعارضات بالشرقية، تجديد حبس الشاب المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقيادة سيارته برعونة ودهس توك توك وإصابة طفلين شقيقين، والتسبب في وفاة أحدهما جراء الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية (توك توك)، ما أسفر عن إصابة كلٍ من ياسين محمود سعيد عثمان، طالب بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة أبو سالم التجريبية بمشتول السوق، مقيم بمركز مشتول السوق، وشقيقه محمد، 11 سنة.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء استقلال الطفلين دراجة نارية (توك توك) في طريقهما إلى مدرستهما صباح يوم الحادث، صدمتهما سيارة مسرعة مما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى، ولفظ الأول أنفاسه الأخيرة بعد أيام من الحادث متأثرًا بإصابته.

تم ضبط قائد السيارة الذي تبين أنه شاب، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبسه على ذمة التحقيقات.