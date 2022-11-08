عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مات في طريقه للمدرسة| الأب المكلوم يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة ابنه

صدى البلد

لم تكن الأحزان التى يعيشها هذا الأب المكلوم بالهينة، وذلك بعد أن فقد أحد أبنائه وأصيب ابنه الثاني، وذلك خلال الحادث المشئوم الذى اصطدمت فيه سيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه بتوك توك كان يستقله أبناء هذا الأب. 

فلم يتحمل "التوك التوك" الذى كان يستقله أبناء هذا الأب المكلوم الصدمة الناتجة عن السيارة الملاكي المسرعة، والتي كانت أيضًا تسير عكس الاتجاه فطار "التوك توك" في الهواء، وأصيب الطفلان إصابات بالغة نتج عنها وفاة أحدهما.    

ضربتها معلمتها بالشرقية|عم الطفلة هنا: التقرير الطبي أكد إصابتها بنزيف فى المخ

في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

تفاصيل صادمة

كشف محمود سعيد عثمان، والد الطفل ياسين المعروف إعلامياً بـ “طفل مشتول السوق”، والذي لقي مصرعه إثر إصابته في حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك، تفاصيل الواقعة التي أدت إلى مصرع نجله وإصابة الثاني، أنهم مقيمون بقرية الصحافة التابعة لمركز مشتول السوق، وخلال استقلال نجليه توك توك للذهاب إلى المدرسة صدمتهما سيارة مسرعة.

وقال والد الضحية إن نجله طالب بالصف الرابع الابتدائي، وعندما اصطدمت السيارة بالتوك توك أدت إلى إصابة نجليه وسائق التوك توك في الحادث، وتم نقلهم إلي المستشفى، فيما لقي ياسين مصرعه بعد أيام.

وأضاف والد الفقيد أن المتهم كان يسير مخالفا عكس الاتجاه، وبسرعة عالية، مما أدى إلى أن التوك توك طار في الهواء من شدة الاصطدام. 

حبس المتهم

فيما قرر قاضي المعارضات بالشرقية، تجديد حبس الشاب المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقيادة سيارته برعونة ودهس توك توك وإصابة طفلين شقيقين، والتسبب في وفاة أحدهما جراء الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية (توك توك)، ما أسفر عن إصابة كلٍ من ياسين محمود سعيد عثمان، طالب بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة أبو سالم التجريبية بمشتول السوق، مقيم بمركز مشتول السوق، وشقيقه محمد، 11 سنة. 

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء استقلال الطفلين دراجة نارية (توك توك) في طريقهما إلى مدرستهما صباح يوم الحادث، صدمتهما سيارة مسرعة مما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى، ولفظ الأول أنفاسه الأخيرة بعد أيام من الحادث متأثرًا بإصابته.

تم ضبط قائد السيارة الذي تبين أنه شاب، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

 

 

اخبار حوادث الشرقية حوادث المدارس وفاة طالب الشرقية حادث طالب الشرقية اخبار محافظة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

البلدي بـ 64 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

بعد رحيله عن قناة الزمالك.. مفاجأة بشأن وجهة خالد الغندور المقبلة |خاص

مات في طريقه للمدرسة| الأب المكلوم يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة ابنه

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي .. الوزراء يحسم الجدل

شوبير: خناقة قادمة شديدة جدا بين الأهلي والزمالك لهذا السبب

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 812 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

فيديو تحذيري.. إصابة مراهق بعد سقوطه من ملاهي بالفلبين

بسبب التغيرات المناخية.. خط الأمطار يتحرك شمالا ويتسبب في سيول السودان

رئيس وزراء تشاد يشكر الرئيس السيسي على المجهود الكبير في تنظيم كوب27

مات في طريقه للمدرسة| الأب المكلوم يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة ابنه

أهم المعارك.. روسيا تستعد لحرب شوارع في خيرسون

توقف قلبه مرتين.. وفاة لاعب أردني خلال مباراة لكرة اليد.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريس إيفانز بعد اختياره الرجل الأكثر جاذبية: والدتي ستكون فخورة بهذا اللقب

بعد الكشف عن تعرضها لمؤامرة.. صور صادمة لـ شيرين عبد الوهاب.. شاهد

جلد أسود.. إلهام شاهين تتألق في إطلالة رياضية من أمريكا.. شاهد

بعد أزمتها مع شقيقها .. صور تكشف قصة حب شيرين وحسام حبيب

فيديو

الحق نفسك.. تعرف على شروط إضافة المواليد إلى بطاقة التموين| فيديو جراف

لماذا في هذا التوقيت؟ كواليس الانفصال الفني بين شيرين عبدالوهاب ومدير أعمالها|فيديوجراف

الثأر والانتقام.. ماذا قال محمد صلاح عن مواجهة ريال مدريد؟ فيديو جراف

زيارة تانية قريب.. أنغام: استمتعت بوجودى فى جبل الفيل بمدينة العلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

اﻟﻤﺰﻳﺪ