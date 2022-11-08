مبادرة "المناخ مسئوليتى" تصل القوى العاملة بالمنيا

أطلقت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا فعاليات مبادرة " المناخ مسئوليتى " والتى تنفذها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة القوي العاملة في محافظات الجمهورية تزامناً من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي cop-27 والمنعقد بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 197 دولة لمناقشة قضية تغير المناخ، وبحث الحلول المقترحة لمواجهتها ومعالجتها.

وقال هشام زكى مدير المديرية ، إنه تم عقد المبادرة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا ، بحضور 55 من العاملين بالشركة ، وذلك بهدف نشر ثقافة ترشيد الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية فى البيئة المحيطة ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمنشآت المحافظة.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم خلال المبادرة مناقشة وشرح أهداف المبادرة والتى تستهدف العمل على نشر ثقافة المناخ، ومواجهة التغيرات المناخية، ويُشْرَح خلالها الوضع لكل جهة أو شركة، وطلب ميثاق شرف من كل منشأة صناعية لما يمكن أن تقدمه لحماية بيئة العمل من التلوث، وتوعية العاملين بها بالإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين حالة المناخ، كما استعرضت الشركة دورها فى توفير بيئة عمل امنه ومناخ صحى.

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