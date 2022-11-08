عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مبادرة "المناخ مسئوليتى" تصل القوى العاملة بالمنيا

صدى البلد

أطلقت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا فعاليات مبادرة " المناخ مسئوليتى " والتى تنفذها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة القوي العاملة  في محافظات الجمهورية تزامناً من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي  cop-27 والمنعقد بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 197 دولة لمناقشة قضية تغير المناخ، وبحث الحلول المقترحة لمواجهتها ومعالجتها.

وقال هشام زكى مدير المديرية ، إنه تم عقد المبادرة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا ، بحضور 55 من العاملين بالشركة ، وذلك بهدف نشر ثقافة ترشيد الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية فى البيئة المحيطة ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمنشآت المحافظة.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم خلال المبادرة مناقشة وشرح أهداف المبادرة والتى تستهدف العمل على نشر ثقافة المناخ، ومواجهة التغيرات المناخية، ويُشْرَح خلالها الوضع لكل جهة أو شركة، وطلب ميثاق شرف من كل منشأة صناعية لما يمكن أن تقدمه لحماية بيئة العمل من التلوث، وتوعية العاملين بها بالإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين حالة المناخ، كما استعرضت الشركة دورها فى توفير بيئة عمل امنه ومناخ صحى.

IMG-20221108-WA0038
IMG-20221108-WA0038
IMG-20221108-WA0041
IMG-20221108-WA0041
IMG-20221108-WA0042
IMG-20221108-WA0042
IMG-20221108-WA0044
IMG-20221108-WA0044
IMG-20221108-WA0045
IMG-20221108-WA0045
IMG-20221108-WA0046
IMG-20221108-WA0046

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

البلدي بـ 64 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي .. الوزراء يحسم الجدل

بعد رحيله عن قناة الزمالك.. مفاجأة بشأن وجهة خالد الغندور المقبلة |خاص

محامي شيرين عبد الوهاب يرد على شائعات السوشيال ميديا: مؤامرة كبيرة

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 812 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

424 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب منذ بداية 2022.. تفاصيل

بعد إصابة متولي .. فيتوريا يستدعي مدافع الأهلي لقائمة منتخب مصر

أمر ليس طارئا.. أسباب خروج رئيس وزراء بريطانيا من فعالية بقمة المناخ مسرعا|فيديو

قمة المناخ COP27.. تدشين منظومة إدارة وشحن السيارات الكهربائية بشرم الشيخ

ميقاتى: سرعة استجابة الرئيس السيسي لاحتياجات لبنان يشعرنا دوماً بأن هناك سندا قويا لبلدنا

مجدي عبد الغني: الزمالك مش هياخد بطولة السنادي والأهلي هيحسم الدوري مبكرًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الكشف عن تعرضها لمؤامرة.. صور صادمة لـ شيرين عبد الوهاب.. شاهد

جلد أسود.. إلهام شاهين تتألق في إطلالة رياضية من أمريكا.. شاهد

بعد أزمتها مع شقيقها .. صور تكشف قصة حب شيرين وحسام حبيب

رد على شائعات انفصالهما.. أجمل إطلالات ايمي سمير غانم مع حسن الرداد

فيديو

لماذا في هذا التوقيت؟ كواليس الانفصال الفني بين شيرين عبدالوهاب ومدير أعمالها|فيديوجراف

الثأر والانتقام.. ماذا قال محمد صلاح عن مواجهة ريال مدريد؟ فيديو جراف

زيارة تانية قريب.. أنغام: استمتعت بوجودى فى جبل الفيل بمدينة العلا

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

اﻟﻤﺰﻳﺪ