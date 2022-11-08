كريس إيفانز بعد اختياره الرجل الأكثر جاذبية: والدتي ستكون فخورة بهذا اللقب

اختارت مجلة بيبول الممثل الأمريكي كريس إيفانز بطل شخصية مارفل الشهيرة "كابتن أمريكا"، لنيل لقب الرجل الأكثر جاذبية في العالم لعام 2022، وهو تكريم صوري يناله كل عام نجم من نجوم هوليوود.

جاء اختيار كريس إيفانز، بعد صديقه بول رود بطل سلسلة أفلام وشخصية "الرجل النملة" في سلسلة الأفينجرز أيضا، الذي نال نفس التكريم العام الماضي، وتم الإعلان عنه أثناء استضافته أمس في برنامج The Late Show.

قال كريس إيفانز الذي يبلغ من العمر 41 عاما، إن والدته ستكون فخورة جدا بهذا اللقب، رغم كل ما قدمه للسينما، والنجومية التي حققها إلى أن هذا اللقب ستتباهى به كثيرا.

يعتبر كريس إيفانز من نجوم هوليوود الذين شهرتهم الوسامة في بداية مشوارهم الفني، ثم وبعد مرور السنوات والأعمال استطاع حجز مكانا مميزا لنفسه في شباك التذاكر على أساس موهبته وليست ملامحه فقط.

فرغم سعادته بلقب الأكثر جاذبية على قيد الحياة، إلا أنه ليس مجرد وجه جميل أمام الكاميرات، فهو دائم التطور في صناعة الترفيه وخاض تجربة الإخراج السينمائي، وله أيضا آراء سياسية ونشاطات قوية.

ومن أبرز مواقف كريس إيفانز كان دعمه لحملة "أنا أيضا" أو "me too"، التي كانت مناهضة للتحرش واستغلال النساء في هوليوود، ووصف بأنه أكبر حليف للنساء في هذه المرحلة، وشدد في تصريحات له على أنه يجب الاستماع إليهن والتعاطف مع قضاياهن، ووقف ما يتعرضن له في سبيل تحقيق النجاح والأهداف.

تعاون كريس إيفانز للمرة الخامسة مع الأخوين روسو في فيلم The Gray Man الذي عرض مؤخرا على منصة نتفليكس، بعد أن قدموا معا فيلمين من كل من Captain America وAvengers، ومع التاريخ الطويل بينهما كواحد من الأبطال الخارقين، حول الأخوان روسو هذا البطل إلى شرير من خلال شخصية لويد هانسن التي يجسدها ضمن أحداث الفيلم.

يتحول رايان جوسلينج ضمن أحداث الفيلم من الصياد إلى فريسة لزميله السابق إيفانز الذي يهرب منه في مطاردة عالمية، مؤكدين أنهم لم يشككوا لحظة في قدرة إيفانز على أن يتحول لشرير في فيلم The Gray Man.