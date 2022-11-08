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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| محامي شيرين عبد الوهاب يعلن مقاضاتها لشقيقها.. نهلة سلامة تكشف تفاصيل دورها فى أرواح خفية

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة ومن أبرزها

 

حيوانات الشارع البطل الرئيسي في فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبدالله

قدم المخرج أحمد عبد الله السيد، حيوانات الشارع كبطل رئيسي في فيلمه الروائي الطويل 19 ب والذي ينطلق في عرضه العالمي الأول من خلال منافسته في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 44 والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 13 وحتى 22 نوفمبر المقبل.

 

استخدم سلاحا أبيض لترويعها.. محامي شيرين عبد الوهاب يعلن مقاضاتها لشقيقها

فجر المحامي ياسر قنطوش مفاجأة في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك نقلا عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدا أن موكلته ستقوم بمقاضاة شقيقها.

 

محامي شيرين عبد الوهاب يرد على شائعات السوشيال ميديا: مؤامرة كبيرة

أصدر المحامي ياسر قنطوش بيانا هاما يرد فيه على الشائعات التي انتشرت على السويشال ميديا بشأن المطربة شيرين عبد الوهاب وجاء البيان كالتالي:

 

ناظرة مدرسة.. نهلة سلامة تكشف تفاصيل دورها فى أرواح خفية|فيديو

كشفت الفنانة نهلة سلامة، عن تفاصيل مشاركتها فى مسلسل “أرواح خفية” والذى تقوم بتصويره حاليا مع الفنانة سمية الخشاب والمخرج إبرام نشأت.

 

بعد أنباء عودتها لـ حسام حبيب.. رد فعل غير متوقع من ابنة شيرين

مازالت أنباء عودة المطربة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب متواجدة على الساحة ويتداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، دون ان يؤكد أحد من الطرفين حقيقة الأمر.

 

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