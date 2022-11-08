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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيدرا تعتذر عن المشاركة في الموسم الثانى من مسلسل وسط البلد

فيدرا
فيدرا

اعتذرت الفنانة فيدرا عن المشاركة في الموسم الثانى من مسلسل "وسط البلد" الذى يعد أول سوب أوبرا في مصر، وذلك رغم النجاح الكبير الذى يحققه الموسم الأول والذى يصل عدد حلقاته إلى 192 حلقة.

 وتلقى فيدرا ردود أفعال كبيرة حول دورها إلا أنها لم تستطع التواجد في الموسم الثانى بسبب ارتباطها بأكثر من عمل خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "وسط البلد" يقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين منهم جمال عبد الناصر، فيدرا،  سميره عبدالعزيز، ناصر سيف، سماح السعيد، عصام السقا، سمر علام، سلمى غريب، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن فريق كتابة يضم شادي أسعد، شريف يسري، خالد أبو بكر، إبراهيم ربيع، مينا بباوي، عمر الشحّات، أكرم يحيى، تحت إشراف أمين جمال، وتولى المُخرج أحمد شفيق الإشراف على فريق الإخراج محمد أسامة وأحمد عبد الله صالح.

فيدرا تقع فى حب شريف منير بـ “إيجار قديم”

فيدرا تبدأ تصوير مشاهدها في إيجار قديم مع شريف منير.. 17 سبتمبر

وفى سياق آخر تواصل فيدر تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل "ايجار قديم" بالتزامن مع عرضه على قناة ON حيث انطلق العمل يوم 29 أكتوبر الماضى، ويشارك في بطولته شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، هشام إسماعيل، حازم سمير، رحمة حسن، ميمي جمال، إلهام وجدى، بسمة داود،علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى

وتشارك فيدرا بظهور خاص فى مسلسل "مجنون بيك" الذي يعد النسخة العربية من المسلسل الأمريكي Crazy Ex- Girlfriend  والذى انطلق عرضه مؤخرًا، ويعتمد العمل على البطولة الشبابية إذ يقوم ببطولته مريم الخشت، أمير المصرى، آدم الشرقاوى، انتصار، مراد مكرم، وشريف نور الدين ومن تأليف عمرو مدحت، إخراج جو بوعيد

شريف منير جمال عبد الناصر محمد أسامة وسط البلد صلاح عبدالله محمد الشرنوبي

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