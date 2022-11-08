أخبار التعليم.. مات في طريقه للمدرسة.. الأب المكلوم يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابنه.. خسوف كلي وظهور القمر الدموي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



مستشفى سوهاج الجامعي تبحث حل مشاكل الأطباء المقيمين لتحسين بيئة العمل

تواصل إدارة مستشفى سوهاج الجامعي اجتماعاتها الموسعة مع الأطباء المقيمين بالاقسام الطبية المختلفة، والذي يتم عقده للمرة الثانية علي التوالي بهدف تطوير وتحديث الأداء في المستشفيات الجامعية لتتمكن من أداء رسالتها الطبية علي أكمل وجه.



تعليم الوادي الجديد تدعم المدارس الفنية بـ آلات ومعدات زراعية

قرر الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، دعم المدارس الثانوية الزراعية بالآلات والمعدات الزراعية.

ندوة توعوية حول الترابط الأسري وأثره فى النهوض بالمجتمعات بجامعة الوادي الجديد

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ندوة توعوية حول الترابط الأسري واثره فى النهوض بالمجتمعات وذلك بقاعة كلية الطب البشرى .





مات في طريقه للمدرسة| الأب المكلوم يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة ابنه

لم تكن الأحزان التى يعيشها هذا الأب المكلوم بالهينة، وذلك بعد أن فقد أحد أبنائه وأصيب ابنه الثاني، وذلك خلال الحادث المشئوم الذى اصطدمت فيه سيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه بتوك توك كان يستقله أبناء هذا الأب.



تجارة القاهرة: المؤتمر العلمي يهدف لتوحيد الشعب ناحية الهوية المصرية



كشف الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، أن المؤتمر العلمى الذى نظمته الكلية كان بهدف إعادة اكتشاف الهوية المصرية و عمل علامة قومية لمصر كان بيستهدف المؤتمر توحيد الشعب المصرى ناحية الهاوية المصريه فكافة القطاعات وليس التعليم فقط ، فالتعليم يرتبط بالصناعة و الاقتصاد و التكنولوجيا و البيئة الاجتماعية و الثقافة و التاريخ و غيرها .



"نظام الرى الذكي في ظل التغيرات المناخية" .. مشروع بحثى جديد بجامعة بنها



أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها عن حصول الجامعة على مشروع بحثى جديد ممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لدراسة نظام الرى الذكى للإدارة المستدامة للمياه فى ظل ظروف التغيرات المناخية ، وذلك بتمويل قدره مليون و250 ألف جنيه وتمتد فترة تنفيذ المشروع 24 شهرا .



رئيس جامعة بنها: الخطة الاستراتيجية الجديدة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة



عقد الدكتور جمال سوسةرئيس جامعة بنها اجتماعا مع فريق إعداد ومراجعة الخطة الاستراتيجية للجامعة ٢٠٢٣- ٢٠٣٠ ، وذلك لمناقشة مقترح إستراتيجية الجامعة خلال السنوات القادمة وربطها بإستراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي في محافظة الجيزة



تلقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.



خسوف كلي وظهور للقمر الدموي.. بعد قليل

يشهد العالم بعد قليل، خسوف القمر، وظهور القمر الدموي، حيث سيمر القمر عبر مركز ظل الأرض، ويغطي ظل الأرض 135.9% تقريبا من سطح القمر، والخسوف الكلي للقمر غير مشاهد في مصر، يأتى تزامنا مع موعد بدر شهر ربيع الآخر للعام الهجري الحالي 1444هـ .

