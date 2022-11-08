عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار التعليم.. مات في طريقه للمدرسة.. الأب المكلوم يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابنه.. خسوف كلي وظهور القمر الدموي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


مستشفى سوهاج الجامعي تبحث حل مشاكل الأطباء المقيمين لتحسين بيئة العمل

تواصل إدارة مستشفى سوهاج الجامعي اجتماعاتها الموسعة مع الأطباء المقيمين بالاقسام الطبية المختلفة، والذي يتم عقده للمرة الثانية علي التوالي بهدف تطوير وتحديث الأداء في المستشفيات الجامعية لتتمكن من أداء رسالتها الطبية علي أكمل وجه.


تعليم الوادي الجديد تدعم المدارس الفنية بـ آلات ومعدات زراعية

قرر الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، دعم المدارس الثانوية الزراعية بالآلات والمعدات الزراعية.

 

ندوة توعوية حول الترابط الأسري وأثره فى النهوض بالمجتمعات بجامعة الوادي الجديد

 

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  بجامعة الوادي الجديد بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ندوة  توعوية حول الترابط  الأسري واثره فى النهوض بالمجتمعات  وذلك بقاعة كلية الطب البشرى .
 


مات في طريقه للمدرسة| الأب المكلوم يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة ابنه

 

لم تكن الأحزان التى يعيشها هذا الأب المكلوم بالهينة، وذلك بعد أن فقد أحد أبنائه وأصيب ابنه الثاني، وذلك خلال الحادث المشئوم الذى اصطدمت فيه سيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه بتوك توك كان يستقله أبناء هذا الأب.


تجارة القاهرة: المؤتمر العلمي يهدف لتوحيد الشعب ناحية الهوية المصرية


كشف الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، أن المؤتمر العلمى الذى نظمته الكلية كان بهدف إعادة اكتشاف الهوية المصرية و عمل علامة قومية لمصر كان بيستهدف المؤتمر توحيد الشعب المصرى ناحية الهاوية المصريه فكافة القطاعات وليس التعليم فقط ، فالتعليم يرتبط بالصناعة و الاقتصاد و التكنولوجيا و البيئة الاجتماعية و الثقافة و التاريخ و غيرها .


"نظام الرى الذكي في ظل التغيرات المناخية" .. مشروع بحثى جديد بجامعة بنها


أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها عن حصول الجامعة على مشروع بحثى جديد ممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لدراسة نظام الرى الذكى للإدارة المستدامة للمياه فى ظل ظروف التغيرات المناخية ، وذلك بتمويل قدره مليون و250 ألف جنيه وتمتد فترة تنفيذ المشروع 24 شهرا .


رئيس جامعة بنها: الخطة الاستراتيجية الجديدة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة


عقد الدكتور جمال سوسةرئيس جامعة بنها اجتماعا مع فريق إعداد ومراجعة الخطة الاستراتيجية للجامعة ٢٠٢٣-  ٢٠٣٠ ، وذلك لمناقشة مقترح إستراتيجية الجامعة خلال السنوات القادمة وربطها بإستراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠

 

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي في محافظة الجيزة


تلقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.


خسوف كلي وظهور للقمر الدموي.. بعد قليل

 

 

يشهد العالم  بعد قليل،  خسوف القمر، وظهور القمر الدموي، حيث سيمر القمر عبر مركز ظل الأرض، ويغطي ظل الأرض 135.9% تقريبا من سطح القمر، والخسوف الكلي للقمر غير مشاهد في مصر، يأتى تزامنا مع موعد بدر شهر ربيع الآخر للعام الهجري الحالي 1444هـ . 
 

وزارة التربية والتعليم اخبار التعليم التربية والتعليم جامعة القاهرة المستشفيات الجامعية تعليم الوادي الجديد Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا قاسم ماتت.. قصة وفاة "عروسة الإسكندرية" تلهب السوشيال ميديا

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

البلدي بـ 64 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

بعد رحيله عن قناة الزمالك.. مفاجأة بشأن وجهة خالد الغندور المقبلة |خاص

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

شوبير: خناقة قادمة شديدة جدا بين الأهلي والزمالك لهذا السبب

إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي .. الوزراء يحسم الجدل

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 812 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

هدير الهادي خارج السجن .. قصة فتاة قادها جمالها إلى الكلابشات

الصين تلغي خطابا هاما لرئيس المجلس الأوروبي في شنغهاي.. تفاصيل

روسيا تعلن إحباط مخطط أوكراني لتصفية مسؤولين رفيعي المستوى

العالم كله سيخسر.. التلفزيون الرسمي الروسي يدعو لتوجيه ضربة نووية لـ بريطانيا

أوكرانيا تلح في طلب أسلحة ثقيلة من الغرب لتدمير قدرات روسيا استباقيا

ديكور مولود ابن قفشة يثير الجدل علي السوشيال ميديا| شاهد

ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديكور مولود ابن قفشة يثير الجدل علي السوشيال ميديا| شاهد

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة

بإطلالة جذابة.. منى فاروق تستعرض جمالها برفقة عائلتها

يجب زيارة الطبيب فوراً ..الألم في هذه المناطق علامة على سرطان البروستاتا

فيديو

تطورات جديدة في قضية شيماء جمال.. صديق زوجها يطعن في حكم إعدامه|فيديوجراف

الحق نفسك.. تعرف على شروط إضافة المواليد إلى بطاقة التموين| فيديو جراف

لماذا في هذا التوقيت؟ كواليس الانفصال الفني بين شيرين عبدالوهاب ومدير أعمالها|فيديوجراف

الثأر والانتقام.. ماذا قال محمد صلاح عن مواجهة ريال مدريد؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

اﻟﻤﺰﻳﺪ