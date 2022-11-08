زيلينسكي يستعد للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

قال المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، سيرجي نيكيفوروف، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يخطط للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في بالي.

وقال نيكيفوروف في حديث لصحيفة "أوبشيستفينويه" الأوكرانية: "بالطبع، سيشارك زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين في شكل ما. لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك".

وتابع أن زيلينسكي على الأرجح سيشارك في أعمال القمة عبر الفيديو.

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إنه لن يشارك في قمة مجموعة العشرين إذا حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هناك، ولم يتخذ الرئيس الروسي قرارا بهذا الشأن بعد.

وذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية توكا فايز اشاه أن 17 رئيس دولة أكدوا حضورهم القمة.