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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب النازية.. لون ماسك يثير غضب المستخدمين.. شاهد

إيلون ماسك
إيلون ماسك

تعرض أغنى رجل في العالم «إيلون ماسك» رئيس SpaceX وTesla وTwitter لانتقادات شديدة مؤخرًا، بعد مشاركة إحدى الميمات.

 

ولكن ليس فقط أي ميم، إنها ميم لجندي نازي خلال الحرب العالمية الثانية مع حقيبة ظهر مليئة بالحمام الزاجل نشرها إيلون ماسك بشكل فكاهي.

 

كان إيلون ماسك يستخدم الصورة لإلقاء نكتة ساخرة حول التقدم التكنولوجي، لكن أشخاصًا آخرين كانوا غاضين وأشاروا إلى أنه يشارك فقط الصور النازية.

صورة من الحرب العالمية

توثق الصورة التي نشرها إيلون ماسك أحد أفراد جيش الفيرماخت أثناء غزو فرنسا في مايو 1940، فلم تكن أجهزة الراديو المحمولة شائعة الاستخدام حتى الآن، ولذلك استخدم كلا الجانبين الحمام الزاجل أثناء الحرب.

 

يضيف الميم دائرة الإشعارات الحمراء المتراكبة على قفص الحمام كما لو كان تطبيقًا للهاتف الذكي، لكن لم يجدها الجميع مضحكة.

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