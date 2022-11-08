عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 مواطنين في تصادم على طريق العريش القنطرة شرق

اسعاف
اسعاف

أصيب 5 مواطنين  في حادث تصادم سيارة بمركبة توك توك أثناء سيرهم على الطريق الدولي العريش القنطرة شرق بمنطقة مدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء،  وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد النموذجي.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء بلاغًا يفيد بحادث تصادم سيارة بتوك توك أمام قرية رابعة على طريق العريش القنطرة، أسفر عن إصابة ٥ مواطنين  وتم نقلهم إلى المستشفي  لتلقي العلاج ووصفت حالتهم بالمتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف شمال سيناء بسيارات إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد الممرذجي لتلقي العلاج ووصفت حالتهم بالمتوسطة.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة  كل من :
جهاد رجب، فلسطيني الجنسية، 74عامًا، أصيب بجروح قطعية متفرقة بالوجه، ووردة  سلمى، 16 سنة، أصيبت بسحجات وكدمات وحالة نفسية، وهبة عبدالمجيد، 16 سنة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحنين  سالم، 16 سنة، أصيبت بجرح قطعي بالجبهة حوالي 5 سم وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وسمية محارب، 16 سنة، أصيبت بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

 

txt

محافظ شمال سيناء: اهتمام كبير من أجهزة الدولة بتيسير إجراءات الاستثمار

العريش حادث تصادم الطريق الدولى حادث تصادم الطريق الدولي العريش القنطرة شرق مدينة بئر العبد مستشفي بئر العبد النموذجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا قاسم ماتت.. قصة وفاة "عروسة الإسكندرية" تلهب السوشيال ميديا

فضيحة في مؤتمر سناء سيف| سيدة توجة الحضور بكيفية التظاهر والاحتجاج

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

بعد رحيله عن قناة الزمالك.. مفاجأة بشأن وجهة خالد الغندور المقبلة |خاص

عرض عربي ضخم لشراء نادي ليفربول.. تفاصيل

شوبير: خناقة قادمة شديدة جدا بين الأهلي والزمالك لهذا السبب

إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي .. الوزراء يحسم الجدل

رد فعل فيتوريا على أداء زيكو في أول مران مع منتخب مصر

موضوعات متعلقة

بعد تحسن الأحوال الجوية.. إعادة تشغيل ميناء العريش البحري

بدء برنامج معا ضد العنف ضد المرأة بوحدة تكافؤ الفرص بسيناء

خيمة سيناء البدوية تستضيف العشرات من ضيوف موتمر المناخ بشرم الشيخ

تنفيذ 4 محاور جديدة للطرق لتطوير مركز الشيخ زويد بسيناء

شمال سيناء تنفذ برنامج مشواري لتمكين الشباب على إدارة حياتهم.. شاهد

برتوكول تعاون بين أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وجامعة العريش

محافظ شمال سيناء: اهتمام كبير من أجهزة الدولة بتيسير إجراءات الاستثمار

العريش للفنون الشعبية تشارك في ديفيليه علي ممشي خليج نعمة بشرم الشيخ

ترشيحاتنا

خالد الجندي: وزير الأوقاف حول المساجد لأندية للبسطاء

ترامب: أمريكا فقدت مكانتها في العالم.. والثلاثاء القادم يحمل مفاجأة

البحرين تصدر قرارا بإنشاء نيابة الجرائم الإلكترونية |تفاصيل

حقيقه اقتراب انضمام نجم المصري للزمالك بالميركاتو الشتوي ..تفاصيل

روسيا تلجأ لتكتيك أنياب التنين في أوكرانيا.. وتستعد لتكبد خسائر فادحة

14 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورة إيمي سمير غانم.. ما علاقة شكل الأنف بعلامات الحمل؟

صور حقيقية أم مفبركة؟.. حقيقة عودة شيرين لحسام حبيب وانتقامها من شقيقها

حريق سانت إلمو.. طيار أمريكي يوثق ظاهرة مرعبة ببن السحب وقت الإعصار

مش بس الكرنب والقرنبيط .. 19 عادة تسبب الغازات وانتفاخ البطن

فيديو

مريت بظروف صعبة..حسن الرداد يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل فيلمه "تحت تهديد السلاح"

استخدم السلاح ضد أخته.. شيرين عبد الوهاب تقاضي شقيقها.. فيديوجراف

نهلة سلامة تكشف تفاصيل دورها فى "حضرة العمدة" مع روبى.. فيديو

تطورات جديدة في قضية شيماء جمال.. صديق زوجها يطعن في حكم إعدامه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ