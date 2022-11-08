إصابة 5 مواطنين في تصادم على طريق العريش القنطرة شرق

أصيب 5 مواطنين في حادث تصادم سيارة بمركبة توك توك أثناء سيرهم على الطريق الدولي العريش القنطرة شرق بمنطقة مدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد النموذجي.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء بلاغًا يفيد بحادث تصادم سيارة بتوك توك أمام قرية رابعة على طريق العريش القنطرة، أسفر عن إصابة ٥ مواطنين وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج ووصفت حالتهم بالمتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف شمال سيناء بسيارات إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد الممرذجي لتلقي العلاج ووصفت حالتهم بالمتوسطة.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من :

جهاد رجب، فلسطيني الجنسية، 74عامًا، أصيب بجروح قطعية متفرقة بالوجه، ووردة سلمى، 16 سنة، أصيبت بسحجات وكدمات وحالة نفسية، وهبة عبدالمجيد، 16 سنة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحنين سالم، 16 سنة، أصيبت بجرح قطعي بالجبهة حوالي 5 سم وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وسمية محارب، 16 سنة، أصيبت بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.