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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية: توافر الأرز بمعرض المنتزة الدائم

خلال الجولة
خلال الجولة

تفقد المهندس أحمد عثمان، رئيس غرفة الإسماعيلية، المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنادي المنتزه، لمتابعة توافر كميات من الأرز باسعار مناسبة.

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وخلال الجولة، إلتقي رئيس الغرفة ببعض المواطنين والذين أشادوا بدور الجهات المعنية في توفير الأرز باعتباره أحد السلع الغذائية الأساسية في وقت قياسي منذ بداية الأزمة التي شهدتها الأسواق.

جاء ذلك عقب توفير طن أرز معبأ درجة أولى بالمعرض الدائم للغرفة التجارية بنادي المنتزه بحي الشيخ زايد، ويباع بسعر 15 جنيهًا للكيلو، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين بالمحافظة.

أضاف المهندس أحمد عثمان:" أن الغرفة لن تدخر وسعًا في تكليل كافة الجهود لتوفير كافة السلع الإستراتيجية، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.

كما أشار إلى أننا نعد شريكًا رئيسيًا للحكومة في ضبط الأسعار وضمان توافر احتياجات السوق المحلية من كل السلع والمنتجات الغذائية والصناعية، كما تعد الغرفة داعمًا أساسيًّا لتحقيق استقرار السوق المحلية.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار تفعيل الدور المجتمعي للتجار والصناع، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وقرار دولة رئيس الوزراء، في مجلس المحافظين الأخير، لتتعاون الغرف التجارية بالمحافظات، مع وزيري التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، تحت رعاية شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، لضمان الحفاظ على وفرة المعروض من السلع الأساسية، وخفض الأسعار من خلال اختصار مراحل سلاسل الإمداد وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

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الاسماعيلية الجهات التنفيذية الغرف التجارية التموين ضبط التجارة الداخلية مديرية التموين المنتزه المواطنين

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