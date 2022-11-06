حالق ولابس كاجوال|كيف ظهر عريس الإسماعيلية في جلسة النطق بالحكم.. شاهد

ظهر اليوم الأحد، عريس الإسماعيلية، خلال جلسة النطق بالحكم عليه، لاتهامه بالاعتداء على زوجته، والتي انعقدت في محكمة جنح الإسماعيلية، متخليا عن الجلباب ومرتديا ملابس “كاجوال”.. وحالق للرأس، كانت تسيطر عليه حالة من الطمأنينة ولم تفارق الإبتسامة وجهه؛ خاصة بعدما أقنعه دفاعه بحصوله على البراءة في واقعة الاعتداء بالضرب واحتجاز زوجته.

عريس الإسماعيلية خلال جلسة النطق بالحكم

الحبس سنة بـ عريس الإسماعيلية

دقائق وتبدلت ابتسامته إلى نوبات من الذهول؛ وذلك بعد النطق بالحكم عليه في القضية المعروفة إعلاميا بالاعتداء علي عريس الإسماعيلية، بعدما تفاجيء بقرار هيئة محكمة جنح الإسماعيلية، بحبسه سنة مع النفاذ، بينما قضت ببرائته في واقعة الاحتجاز، مع غرامة ٢٠٠٠ جنيه.

غياب عروس الإسماعيلية عن جلسة الحكم

وشهدت الجلسة الثالثة لمحاكمة عريس الإسماعيلية بعض المفارقات، أولها حضور والد عريس الإسماعيلية ثم انسحابه قبل انعقاد الجلسة بدقائق، كذلك تغيب مها عروس الإسماعيلية ومحاميها اشرف ثابت عن حضور الجلسة، بعدما انصرفوا في منتصف الجلسة الماضية.

عريس الإسماعيلية يتخلى عن الجلباب

وخلال جلسة اليوم، انفعل عبد الله، علي ممثلي وسائل الاعلام، بسبب تصويره، كما ظهر للمرة الأولي بدون جلبابه الصعيدي، مرتديا قميص وبنطلون.

ظهر عبد الله أكثر ثباتا وارتياحية بعد انتهاء مرافعة دفاعه، لتبث الطمأنينة من جديد إلى قلبه، خاصة بعدما أكد الدفاع تضارب أقوال العروس، مطالبا ببراءة موكله.

وشهدت الفترة القليلة الماضية، محاولات من أهل عبد الله، المعروف إعلاميا بـ “عريس الإسماعيلية”، لإقناع أهل مها “عروس الإسماعيلية” بالصلح، خاصة بعد حرص أقاربهم من الصعيد على الحضور للوصل إلى اتفاق مرضٍ وتنازل مها عن القضية.

وقال أحمد مصطفى، والد عبد الله، إن أقاربه من الصعيد، حضروا للصلح بين الطرفين والتنازل عن القضايا التي بينهما، لافتا إلى أنهم اتفقوا على تأجيل أي محاولات للصلح إلى ما بعد جلسة السادس من نوفمبر، والتي من المقرر أن تشهد النطق بالحكم في قضية اعتداء عبد الله على زوجته واحتجازها.

في هذا السياق، كشف أشرف ثابت، محامي العروس، عن عقد جلسة صلح قبل أيام في مكتبه، عرض خلالها أهل العريس قيام عبد الله بتطليق زوجته وحصولها على عفش شقة الزوجية وجميع حقوقها المالية، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه "كترضية"، إلا أن أهل العروس قرروا إرجاء المفاوضات إلى ما بعد عقد جلسة النطق بالحكم في القضية.

ولم يمر عام على زواج مها محمد، المعروفة إعلاميا بـ عروس الإسماعيلية، وزوجها عبد الله، تاجر الخضار، واللذان تربطهما ببعض علاقة “قرابة”، إلا وشهدت الثمانية أشهر الأولى لزيجتهما نوبات عاصفة.

كانت أولى هذه العواصف، الواقعة المعروفة إعلاميا بـ علقة الكوافير، والتي تعرضت لها "مها" في منتصف فبراير الماضي، وفي ليلة الزفاف، حيث قام الزوج بسحلها والاعتداء عليها بالضرب المبرح بفستان الزفاف في الشارع بسبب تأخيرها ربع ساعة في مركز التجميل.

ورغم تصدر الواقعة التريند، وتفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وقيام بعض المنظمات الحقوقية، أبرزها المجلس القومي للمرأة، بإصدار بيانات تشجب العنف ضد المرأة والزوجات، إلا أن العروسين خرجا بعدها وأكدا أنه سوء تفاهم عابر، وطلبا من الجميع الدعاء لهما لاستكمال حياتهما الزوجية في هدوء.

وكأنه الهدوء الذي سبق العاصفة الكبرى، حيث شهدت العلاقة منذ وقتها توترات، خاصة بعدما حرر الزوج في يونيو الماضي محضرا ضد والد مهما اتهمه فيه بالاعتداء بالضرب، وعليه حصل على حكم ضده بالحبس شهرا غيابيا.

محاكمة عريس الإسماعيلية المتهم بالاعتداء على زوجته

وخلال هذه الفترة، تصاعدت موجات الغضب بين العروسين اللذين لم يتما عامهما الأول بعد، إلى أن حررت مها محضرا ضد زوجها بقسم ثان الإسماعيلية، اتهمته فيه بالضرب والاحتجاز وهتك العرض، ليتم إلقاء القبض عليه بعد ساعات قليلة والتحقيق معه فيما هو منسوب ضده.

محاكمة عريس الإسماعيلية المتهم بالاعتداء على زوجته

وهو الأمر الذي وصل بهما إلى إحالة الزوج إلى محاكمة جنائية عاجلة، وتحديد جلسة 16 أكتوبر الجاري، لبدء محاكمته، وطلب خلالها الدفاع التأجيل للاطلاع.