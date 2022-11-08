برنامج تدريبي خاص لـ مصطفى شلبي في مران الزمالك

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تدريبيا خاصا لمصطفى شلبي لاعب الأبيض، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

وخاض مصطفى شلبي الفقرة التدريبية داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادي تحت إشراف الجهاز الطبي وأدى بعض التدريبات التأهيلية الخاصة.

وفضل الجهاز الفني للفريق عدم مشاركة شلبي في التدريبات الجماعية والاكتفاء فقط بأداء التدريب في الجيمانيزيوم، على أن ينتظم في تدريبات الفريق المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.