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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف أهمية مذكرة التفاهم بين مصر والأمارات للرياح

أحمد موسى
أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، على مذكرة تفاهم لتطوير مشروع القياسات الخاصة بإنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح.

 

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أحمد موسى: مصر نظمت أكبر قمة مناخ في العالم.. فيديو


وأكد أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع بقدرة ١٠ جيجاوات، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP 27 ،  لافتا إلى أن المشروع يوفر 100 ألف فرصة عمل ويوفر عملة أجنبية.

 

مصر تعتمد على الهيدروجين الأخضر


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن مصر ستعتمد على الهيدروجين الأخضر، وحجم استثمارات هائلة في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

أحمد موسى عبد الفتاح السيسي محمد بن زايد آل نهيان جيجاوات COP27

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