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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«التجاري الدولي» يعزز تواجده في قمة مناخ شرم الشيخ بمبادرة 150 ماكينة دفع

صدى البلد

يتميز البنك التجاري الدولي CIB بأنه أكبر بنك قطاع خاص في مصر، ويعتز بتقديم باقة مُتكامِلة من الخدمات والحلول المصرفية المُصَمَمة خصيصًا لتلبية احتياجات قاعدة عُملائه المُتنامية من الأفراد والشركات والمؤسسات الكُبرى وحتى المشروعات الصغيرة والمُتوسطة، لكن أكثر ما يميز البنك مسئوليته الاجتماعية تجاه الاقتصاد الوطني وخدمة المواطنين والفئات الخاصة، ليصبح رائدا في هذا المجال والأكثر اسهاما في مبادرات ومشروعات الحماية المجتمعية.

كما يساهم "التجاري الدولي" في مشروعات الاستدامة والاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة النظيفة، كما أسهم بشكل كبير في مؤتمر المناخ cop27  المنعقد حاليا في شرم الشيخ واستعرض خلاله البنك التجاري الدولي جهوده في دفع وتمويل المشروعات صديقة البيئة.
وكانت أخر جهود البنك التجاري قيام قطاع المؤسسات والعلاقات الحكومية بدعم منظومة التحصيل الإلكتروني بعدد 150 ماكينة قبول الدفع لخدمة أسطول نقل وفود مؤتمر المناخ.

وأكد  عمرو الجنايني الرئيس التنفيذى - للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى، أن cib  مؤسسة مصرية تعمل وفق المنظومة المصرية بجانب تعاملاته الأجنبية. 
وأضاف الجنايني أن التجاري الدولي حريص على تدعيم دوره وتواجده في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

ولفت الرئيس التنفيذي إلى مبادرة البنك التجاري بتوفير 150 من ماكينات نقاط الدفع لخدمة أسطول سيارات النقل الكهربائي وفود مؤتمر المناخ ودعما لوزارة النقل في مشروعاتها النظيفة،  مشيرا أن تجهيز الماكينات تم في وقت قياسي.
وشدد عمرو الجنايني على جاهزية التجاري الدولي بكل امكانياته لخدمة كل قطاعات الاقتصاد الوطني ولاسيما قطاع مشروعات الاقتصاد الأخضر ومبادرات دعم المواطن.

وعلى هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27 أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل تدشين منظومة إدارة وشحن السيارات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ تنفيذا لاتفاق الرعاية لنقل الوفود الرسمية خلال مؤتمر المناخ باستخدام السيارات الكهربائية كمكون عينى يتمثل في هذه المنظومة والتى تتكون من محطات شحن للسيارات الكهربائية بعدد 18 موقعا وعدد 106 نقطة شحن وعدد 150 سيارة كهربائية وذلك بالتعاون بين وزارة النقل ممثله في هيئة تخطيط مشروعات النقل وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ومحافظة جنوب سيناء وحيث  تم اختيار مواقع مميزة ومجهزة للمشروع لا تعيق حركة المرور  .

وتولى البنك التجارى الدولي قطاع المؤسسات والعلاقات الحكومية بدعم منظومة التحصيل الإلكترونى بعدد 150 ماكينة قبول الدفع بالجنيه والدولار.

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